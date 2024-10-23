Yerlikaya: "PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Yerlikaya, "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak" dedi.

Yerlikaya, "Saldırıyı PKK'nın yaptığına yönelik işaretler" olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu. Yerlikaya, "Terörün nefesini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya 5 can kaybının olduğu saldırıda yaralanan 22 yaralı bulunduğunu bildirdi. Yaralıların bazılarının durumu ise ağır.