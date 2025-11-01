Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis’te AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa Buluşmaları”nda yaptığı konuşmada, Suriye’ye gönüllü geri dönüşlerle ilgili güncel verileri paylaştı.

Yerlikaya, Beşar Esad'ın ülkeyi terkettiği tarih “8 Aralık’tan bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu” dedi.

TRAFİK CEZALARI ARTACAK

Yerlikaya konuşmasında ayrıca, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile cezaların artırılacağını, “dur” ihtarına uymayan sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacağını ve 200 bin TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Türkiye’nin “terörün sıfırlandığı” bir döneme girdiğini ifade eden Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak organize suç örgütleriyle ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.