Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerini açıkladı: Son 1 ayda 19 bin 616 hapis yakalanması olan kaçak yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla başlayan tedbirlerin 2 Ocak 2026'ya kadar süreceğini kaydetti.

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, son 1 ayda hapis yakalaması olan 19 bin 616 şahsın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheliye işlem yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır."