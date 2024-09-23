Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik Bakanı ile Türkiye karasularının ihlalini görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile akşam saatlerinde, Yunanistan'a ait botların Türkiye karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeye dair şu bilgiler verildi:

"Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti."

NE OLMUŞTU?

20 Eylül 2024 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bottaki kayıt dışı göçmenleri takip ettiği sırada sınır ihlali yapmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuya ilişkin, açıklama yaparak, "20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 kişinin ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir" demişti.

Bu kez Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri Datça'da görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Yunanistan ekiplerinin Datça'nın bir koyunda karaya kadar geldiği ve bottan inerek zodiac botu denize çektiği, Yunanistan Sahil Güvenlik botunun nezaretinde koydan uzaklaştığı görüldü.