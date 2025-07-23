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Yerlikaya’dan ‘orman yangınları’ açıklaması: 23 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 orman yangınına ilişkin 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 4’ünün tutuklandığını, 19’u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.07.2025 08:12
  • Giriş: 23.07.2025 08:12
  • Güncelleme: 23.07.2025 08:14
Yerlikaya’dan ‘orman yangınları’ açıklaması: 23 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün tutuklandığını, 19’u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin incelemeler sürerken, soruşturma dosyalarının ilgili savcılıklar tarafından yürütüldüğü bildirildi.

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