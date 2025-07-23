Yerlikaya’dan ‘orman yangınları’ açıklaması: 23 kişi gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün tutuklandığını, 19’u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin incelemeler sürerken, soruşturma dosyalarının ilgili savcılıklar tarafından yürütüldüğü bildirildi.

04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili Jandarmamız tarafından;



🔻23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 4’ü tutuklandı; 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi.



🟥 Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp…