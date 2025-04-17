Yerlikaya’nın ‘gereği yapıldı’ dediği isim Saray’da ağırlandı

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla tutuklandığı açıkladığı ancak iki ayda serbest kalan Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan Saray’a gitti.

Aydoğan sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile görüştüğünü açıklayarak, “Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sn. Oktay Saral’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHTE KART BASMIŞLARDI

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etmişti:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildi.