“Yerma” sahnede: Toplumsal baskıyla sert bir yüzleşme

Afife ödüllü oyuncu Yeşim Alıç, Lorca’nın “Yerma”sını güncel ve politik bir yorumla sahneye taşıyor. Oyun, kadınlığın toplumsal kalıplarla kuşatılmasına güçlü bir itiraz sunuyor.

Federico García Lorca’nın klasik eseri “Yerma”, çağdaş bir yorumla yeniden sahneye taşınıyor. Oyun yazarı R. Onur Duru’nun metni günümüze uyarladığı oyun, yönetmen Can Ali Çalışandemir rejisiyle seyirciyle buluşacak. Tek kişilik performansıyla Yeşim Alıç’ın sahnede yer aldığı yapım, kadın bedeni, toplumsal baskı ve “eksiklik” kavramını merkezine alıyor.

“Kadın dediğin evinde oturur… Kadın dediğin çocuk doğurur…” gibi gündelik hayata sinmiş cümlelerden hareket eden oyun, doğuramayan kadının nasıl “eksik” ilan edildiğini sorguluyor. Metin, bu eksiklik fikrinin bireysel bir kader değil, toplumsal olarak inşa edilmiş bir kurgu olduğunun altını çiziyor. Oyunda ev içi alanın nasıl bir denetim mekanizmasına dönüştüğü, baskının sıradan dilin içine nasıl yerleştiği sahneye taşınıyor.

“Yerma”, yalnızca bir trajedi anlatısı kurmakla kalmıyor; seyirciyle doğrudan ilişki kuran, temposu yüksek ve yer yer ironik bir dil üzerinden ilerleyen bir performans sunuyor. Oyun, gerilimi anlık kırılmalarla beslerken, izleyiciyi hem duygusal hem de düşünsel bir yüzleşmeye davet ediyor.

Tiyatro Proje No2’nin sahneye koyduğu yapım, topluluğun klasik metinleri güncel bir bakışla ele alma yaklaşımının bir devamı niteliğinde. Daha önce “Bernarda” ile Lorca’nın “köy üçlemeleri”ne giriş yapan ekip, “Yerma” ile bu hattı sürdürüyor. Kadınlık, beden, gelenek ve arzu arasındaki gerilim, bugünün politik ve toplumsal bağlamı içinde yeniden okunuyor.

Oyunun ilk gösterimi 27 Mart’ta Şişli Tiyatrosu’nda, “Şişli Tiyatrosu Yaşasın Festivali” kapsamında gerçekleştirilecek. Festivalden elde edilen gelirin tamamı tiyatronun sürdürülebilirliği için kullanılacak.

Künye:

Yazan: R. Onur Duru

Yöneten: Can Ali Çalışandemir

Oynayan: Yeşim Alıç

Süpervizör: Çiğdem Yıldız

Koreograf: Yeşim Alıç

Işık Tasarım: Önder Ay

Dekor Tasarım: Sinan Yardımedici

Mask Tasarım: Hamit Mutlu

Müzik – Ses Tasarım: R. Onur Duru

Kostüm Tasarım: Dilşad Ayral Ünal

Fotoğraf: Jiyan Kızılboğa

Reji Asistanı: Buğra Akyüz

Genel Koordinatör: Mısra Candanadam

Tanıtım Videosu: Melis Alıç

Oyun Takvimi:

• 27 Mart – Şişli Tiyatrosu

• 9 Nisan – Kadıköy Boa Sahne

• 24 Nisan – Şişli Tiyatrosu

• 15 Mayıs – Kadıköy Boa Sahne

• 23 Mayıs – Şişli Tiyatrosu