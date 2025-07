Yersiz yurtsuz kalanların öyküsü

Tuğçe ÇELİK

İspanyol gazeteci Andrés Mourenza’nın Ayrıntı Yayınları tarafından okurun beğenisine sunulan ‘Sınırlar’ adlı kitabı göç ve göçmenlerin öykülerine odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Mourenza’nın Türkiye ve Yunanistan’da gazetecilik yaptığı son 20 yılının tanıklıklarını kayda geçirmesiyle ortaya çıkan eser, sınırların sadece iki ülkeyi ayıran soyut çizgiler değil, somut biçimde insan etkileşiminin ve değişiminin alanları olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. L. Doğan Tılıç’ın ‘Sınırların olmadığı bir dünya için’ başlıklı yazısıyla başlayıp zengin bir içerik sunan eserde, yeri geliyor bir aşkın yaşanmasına engel olan sınırların nasıl aşıldığı anlatılırken yeri geliyor göç olgusu Meriç’te çocuğunu yitirmiş bir babanın anlatımıyla tüm insani suretini bürünerek okurun karşısına dikiliveriyor.

“Kitabın yapısı iki zaman çizgisini takip ediyor. Biri bugünü diğeri ise 20. yüzyılın başını ve sınırın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Bu çizelge, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Türk-Yunan Savaşı ve 1923 Nüfus Mübadelesi gibi sınırı şekillendiren olayları izleyerek 21. yüzyılın başına geliyor. İki çizelge birbiriyle iç içe geçiyor; böylece hem tarihsel bir arka plan veriyorum, hem de bugün yaşanan krizlerin bağlamını kuruyorum. Okurların bugünün göçmen ve mültecilerinin yerine kendilerini koyabilmeleri için bu bilinçli bir karardı” diyen Mourenza ile ‘Sınırlar’ı konuştuk.

Andrés Mourenza

Kitap ne tür bir ihtiyacın sonunda ortaya çıktı?

Çalışmalarımı takip eden bir İspanyol yayınevi bana bir kitap teklif etti. Mülteciler ve sınırlar hakkında yazmamı istediler. Ama 2015’teki mülteci krizinden sonra bu konuda birçok kitap yazılmıştı. Farklı bir şey yapmak istedim. Bu yüzden, çok iyi bildiğim Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınıra odaklandım. Çünkü bu sınırı çok kez geçtim, iki tarafında da yaşadım. Amacım sınırı bir karaktere dönüştürmek, hissedilebilir bir varlık haline getirmekti. Ama cansız bir şeyi karakter yapamazsınız. Bu yüzden çevresindeki insanlarla yaptım. Sınırda yaşayan, sınırı geçen ya da sınırla çeşitli şekilde ilişkili insanların hikâyeleri üzerinden bu hattın anlamını kurmaya çalıştım.

Arnold Toynbee’nin alıntısıyla kitap başlıyor. Ne anlatıyor alıntı?

Araştırma yaparken Arnold Toynbee’nin Türkiye’de ve Yunanistan’da Batı Meselesi adlı kitabını okudum, hem Toynbee’nin yaptığı çıkarımlar hem de sahada şahit olduğu olayların bilgisi ve tasviri açısından çok enteresan bir kitap. Bahsettiğiniz alıntı şöyle: “Avrupa ve Asya arasındaki zıtlık yanlıştır. Çünkü, öncelikle Yunanlar sadece bir kıtaya, Türkler ise diğerine ait değildir. Ama en önemlisi, temelde, kıtaların üzerinde var oldukları coğrafyalarla hiçbir bağlantısı olmayan kurgular olduğu için.”

Bu alıntı, Toynbee tarafından İngiliz okuyucularına yöneltilmiştir. O dönemde Birleşik Krallık toplumu Yunan yanlısı bir duruş sergilemişti ve propaganda Yunanları medeni Avrupalılar, Türkleri ise barbar Asyalılar olarak tasvir ediyordu. Bu birçok düzeyde ırkçı bir hakaret. Bugün de aynı tartışmaları yaşıyoruz. Geçen hafta sonu, neo-faşist İtalyan Başbakan Giorgia Meloni, Avrupa’yı doğrudan Antik Yunan-Roma-Hristiyan mirası olarak basitleştirici fikrini tekrar gündeme getirdi. Kusura bakmayın ama Antik Yunan felsefesinin, Anadolu´ya ve birçok ‘Asya’ ve ‘Kuzey Afrika’ topraklarına da yayıldığı ve etkisi, örneğin İskandinavya topraklarından daha fazla oldu. Benim için Avrupa daha geniş bir anlama sahip, tüm Akdeniz ülkelerini kapsar. Akdeniz ülkelerini Avrupa tarihinden nasıl ayırabilirsiniz? Bu imkânsız.

Bu alıntının bir diğer önemli konusu da kıtaların doğal bir şey değil, yapay bir kavram olduğu. Benzer bir durum sınırlar için de geçerli. Doğal değil, yapay çizgiler. Burada sınırların değişmesini savunmuyorum. Sınırlar genellikle çatışma ve savaş yoluyla değişir, bu yüzden arzu edilen bir durum değil. Ancak sınırlar üzerine düşünmeliyiz: ebedi değiller, yakın tarihin bir noktasında bazı güçler tarafından çizildiler. Dünyadaki sınırların çoğu son 150 yılda çizildi.

Pek çok şeyin akışkan olduğu bu dönemde sınır kavramı neye dönüştü?

Bir yandan, sermaye veya zengin insanlar için sınırlar yok. Turistler için de sınırlar çok zayıf, özellikle daha zengin ülkelerden geliyorlarsa. Öte yandan, son yıllarda aşırı sağdan, daha fazla sınır güvenliği için, duvarlar inşa etmek için, sanki sınırları geçilemez hale getirebilirmiş gibi davranmak için baskı var. Böyle bir şey yok. Büyük duvarlar inşa ettiğinizde başardığınız tek şey göçmen kaçakçılarının marjını artırmaktır.

Göç her zaman vardı ve her zaman olacak. Türk ulusunun kökeninde de göç var; Orta Asya’dan daha iyi bir yer aramak ve diğer kabilelerin tehditlerinden kaçmak için yola çıkan Türk boyları, Anadolu’nun yerel halklarıyla, ki onlar da zamanında göç etmişti, karıştı. Her ülkeden milliyetçiler bunu unutmamalı. İnsanlık tarihi boyunca milletler daha iyi, daha güvenli topraklar arayarak hep göç etti. Kapitalist sistemde yaşıyoruz ve bu sistem eşitsizliği, çatışmaları ve iklim değişikliğini körüklüyor. Bu nedenleri ele almadığımız sürece göç artarak sürecek.

Çağımızda bir yerin yerlisi olmak ne tür bir değişim geçirdi? Yerlilik ve yerlilerin mobilizasyonunu nasıl yorumlarsınız?

Nüfus mübadelesi, bunu yaşamak zorunda kalan insanlar için büyük bir travmaydı. Elbette bazı insanlar savaş ve zulümden kaçtıkları için diğer ülkeye ulaşmak bir rahatlama oldu. Ama birçok kişi için bu zorunlu bir yer değiştirmeydi: Komşularıyla hiçbir sorun yaşamamış ya da süren savaşlara hiçbir şekilde karışmamış olmalarına rağmen, yüzyıllardır yaşadıkları yerleri terk etmeye mecbur bırakıldılar. Bu, Karamanlılar ve Kapadokya Rumları ya da Kuzey Yunanistan’daki Müslümanlar için geçerliydi. Onlar için bu göç, bir duygusal kırılmaydı. Hiçbir bağlarının olmadığı, yabancı bir dünyada yaşamaya zorlanmaktı.

Ama duyguları susturuldu. Her iki ülkede de resmî anlatı, bunun ‘tek çözüm’ olduğu yönündeydi. Ve millileştirme ve homojenleştirme çabaları, bu meselelerin onlarca yıl boyunca konuşulmasını imkânsız hâle getirdi. Bu da demek oluyor ki, her iki millet de tarihinin bir kısmından mahrum bırakıldı. Bugün İzmir’e gittiğinizde neden eski Rum Ortodoks Hristiyan nüfusu hakkında neredeyse hiç bilgi yok? Onlar yerli değil miydi? Selanik için de aynı şey geçerli. Nüfus mübadelesine kadar şehrin en büyük gruplarından biri olan Türk nüfus hakkında neredeyse hiçbir şey yok. Onlar da Selanik yerli halkıydı.