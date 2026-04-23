"Yeryüzü Sürgünleri” romanı yayımlandı

Yazar Şule Akşun, "Yeryüzü Sürgünleri" adlı romanı, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Yeryüzü Sürgünleri, tarihsel ve kültürel arka planı güçlü bir anlatıyla harmanlayarak okuru Ege’nin iki yakası arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Şule Akşun yalnızca bireysel hikâyeleri değil, aynı zamanda toplumsal hafızaya kazınmış sürgün ve aidiyet temalarını da derinlikli ele alıyor.

Roman, Midilli Adası’nda başlıyor ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı çok katmanlı bir dünyayı gözler önüne seriyor. Mitolojik anlatılar, tarihsel gerçeklik ve insani dramların iç içe geçtiği eserde, Hasan ve Thalia gibi karakterler üzerinden sevgi, kayıp, yoksulluk ve umut temaları işleniyor.

Romanda Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplulukların birlikte yaşadığı bir coğrafyada, insanların ortak acıları ve umutları anlatılırken, göç ve sürgün olgusu yalnızca fiziksel bir yer değiştirme olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir kopuş olarak ele alınıyor. Zeytinliklerde çalışan ırgatların yaşam mücadelesi, sınıfsal farklılıklar ve toplumsal dönüşümler romanın dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.