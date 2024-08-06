Yeşil alan betona boğulmasın

Şişli Fulya’nın son yeşil alanı Haydar Aliyev Parkı betonlaşma riski altında. Yurttaşlar “Ağaç gördüğümüz son alanın yok edilmesine izin veremeyiz” derken Başkan Şahan “Birlikte karar vereceğiz” açıklaması yaptı.

Ada Sude ATAK

İstanbul’un Şişli İlçesi’ndeki Fulya Mahallesi’nin tek yeşil alanı olan Haydar Aliyev Parkı’nın içindeki havuz ve hayvan parkı kaldırılarak Haldun Dormen Kültür Merkezi yapılması planlanıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Fulya Mahallesi sakinleriyle geçen günlerde yapılan toplantının ardından proje önceki günlerde askıya çıkarıldı. Mahalleli, projeye karşı olduklarını dile getirirken Şişli Belediyesi tarafından BirGün’e yapılan açıklamada “Mahallelilerle katılımcı bir süreç daha işleteceğiz. Bu kapsamda 3 öneri sunarak son nihai kararı birlikte vereceğiz” denildi.

‘AĞAÇLA BULUŞUYORUZ’

Fulya Mahallesi Komşu Dayanışma Ağı’ndan Kadir Düz, projenin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın belediye seçimlerine adaylığını koyarken duyurduğunu fakat yerinin belli olmadığını anımsattı. Düz, Haldun Dormen Kültür Merkezi’nin Haydar Aliyev Parkı’nın içine yaklaşık 1500 m2’lik alana iki katlı bir bina olarak inşa edilebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

‘’Şu anda askıya çıkan Fulya Mahallesi planında oraya küçük bir not iliştirilerek, o parkın da adı gösterilerek buraya en çok 2 katlı olmak üzere bir kültür merkezi yapılabilirliği şerhi düşülmüş. Bundan havuz kapatılınca haberimiz oldu. Orası kapatılınca bu havuzun yıkılarak 1500m2’lik bir alana bina yapılacağını öğrendik. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan koordinesinde bir toplantı yapıldı. Biz projeyi istemediğimizi söyledik. Sanki oraya bir kültür merkezi yapılması fikri mahalle halkının çok benimseyeceği, hoşuna gideceği bir şey gibi düşünülmüş. Kültür merkezi yapılması düşünülen Haydar Aliyev Parkı Fulya Mahallesi’ndeki parkların toplamının 2-3 katından daha büyük. Yani Fulya Mahallesi’nde bir insanın çocuğunu, kendini veya hayvanını toprakla, ağaçla buluşturmak istediği zaman gidebileceği tek mekân.”

Şişli Belediyesi ise konuya ilişkin BirGün’e şu açıklamayı yaptı: “Biz CHP’li sosyal demokrat belediyeler olarak önceliğimizi yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Aynı zamanda yerelde tüm aktörlerin içerisinde bulunduğu, itiraz ve önerilerini sunduğu, ortak akıl sonucu ortaya çıkan bir katılımcı süreci işletiyoruz. Yerelin gücünün, yine yerelin tüm paydaşlarıyla sağlamlaştığının bilincindeyiz. Bu noktada Fulya ve 19 Mayıs mahallesi sakinlerinin katılımı ile Haldun Dormen Kültür Merkezi üzerine katılımcılığın ilk adımı olarak bir toplantı organize ettik. Kültür Merkezi projemiz mevcut alandaki yeşil alan m2’sinin artırıldığı, ortak kamusal yaşam alanlarının konumlandığı bir projedir. Yurttaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler, alanda yaptığımız etki analizi çalışmaları sonucu yakın bir zamanda Fulya ve 19 Mayıs mahallesi sakinlerimizle online olarak katılımcı bir süreç daha işleteceğiz.

KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ

Bu kapsamda 3 öneri sunarak son nihai kararı birlikte vereceğiz. Bu toplantılarda vatandaşımız projeyi istemez ve önerilerimizi reddederse, belediye olarak talep edileni yapacağız. Sosyal demokrat ilkelerle yönettiğimiz bu kentte yurttaşlarımıza rağmen değil, herkesin içine sinen ortak bir kararla hareket edeceğimizi bildirmek isteriz. Şişlili yurttaşlarımızın müsterih olmasını isteriz. Katılımcı bir anlayışla, yurttaşların fikrini açıkça ifade ettiği bir süreç işletmeye devam edecek.”