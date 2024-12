Yeşil alandaki otoparka karşı 300 gündür direniş

İstanbul Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi sakinleri, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Özel Medipol Hastanesi’nin otopark ihtiyacı için kamu arazilerinin talan edildiğini öne sürerek, 300 gündür direniyor. Acıbadem sakinleri ‘‘İmar planlarında yeşil park alanı görünen kamusal alanda ruhsatsız kaçak çalışma devam ediyor. Göçük tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu çalışmalar bir an önce durdurulmalıdır’’ dedi.

SESİMİZİ DUYUN

Acıbadem sakinleri yaklaşık 9 aydan bu yana mahallelerine yapılan Medipol Hastanesi'ne karşı direnişte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne çok sayıda dilekçeyle itirazda bulunan halk, eylemler yapıyor. ‘‘Medipol'ün kamusal alanlarımızı yağmalasına dur de’’ diyen halk, ‘‘Fahrettin Koca’nın Medipol’ünün kamusal arazilere çökmesine karşı direnen Kadıköylülerin sesini duyun’’ diye konuştu.

Acıbadem Sakinleri Dayanışması’ndan Aslı Kahraman Eren, doğma büyüme Acıbademli olduğunu belirterek ‘‘Bu olay benim evimin önünde gerçekleşiyor. Biz Acıbadem Sakinleri Dayanışması olarak 9 aydır bu mücadelenin içindeyiz. Farklı ilçelerden de destekler geliyor’’ diyerek yaşanan süreci anlattı.

PİST VAR, OTOPARK YOK

Acıbadem'de 9 ay önce açılan Medipol Hastanesi'nin otopark alanının olmadığını, kamuya ait yeşil alanı otopark olarak kullanmak istediklerini öne süren Eren, ‘‘Yeni açılan bir hastane. Helikopter pisti olan hastanenin otoparkı yok. Aslında hastanenin planlarında ve projesinde var otopark. Eksi 8 kota kadar var ama ameliyathane sayısını çoğaltıp plan değişikliğine gidiyor. Yanındaki karayollarına ait alanı ve karşı çeperinde Kadıköy imar planlarında yeşil park alanı görünen yeri, kendilerine özel olarak otopark yapmak istiyor. Direnişimiz ve hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Davamız hem Medipol’ün yanındaki araziyle hem de karşı cephesindeki yerle ilgili. Ancak akut durum son 1 aydır karşı çeperde yoğunlaşıldı’’ diye konuştu.

İmar planlarında kamuya ait olan yeşil park alanı görünen alanda Medipol’ün otopark yapmak için çalıştığını söyleyen Eren, özetle şunları söyledi: ‘‘Yaklaşık 10-13 metre derinliğinde bir kazı çalışması yapıldı. Burada bahçedeki yaklaşık 15 tane ağacı katlettiler. Çok eylemlere katılırım ama hiç özel binaların içine çevik kuvvetin girdiğini görmemiştim. Binalarımızın içine dahi çevik kuvvetler girdi. Büyük bir kolluk güçleriyle karşı karşıyayız. Hâlâ binaların önünde, sokaklarda emniyet araçları var. Bu da psikolojik baskı. Birçok gözaltılar oldu. Ağaçlara kendimizi zincirlemek istedik. Her yeri ablukaya aldılar. 2 gün evlerimizin yolları kapatıldı. Sokaklarımız ablukaya alındı. Gece yarısı ağaç kesimi yaptılar. Cumartesi ve pazar dahil olmak üzere 7/24 çalışıyorlar. Kadıköy Belediyesi ile görüşmelerimiz sürüyor, suç işlediklerini söylemeye çalıştık. 3 haftadır ruhsatsız çalışıyorlar. İmar planlarında burası yeşil park alanı görünüyor. Dava sürecine gittik, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Mücadelenin sonunda 20 aralık günü Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden bir durdurma kararı çıktı. Şimdi bu kararı uygulamaları bekliyoruz. Göçük tehlikesi vardır tabelası asıldığı halde gece gündüz aralıksız çalışmaya devam ediliyor. Yaya yolundan e-5’e inen okuluna ve işine gidenlerin can güvenliği yok. İşçiler göçük altında can vermeden Acıbadem’e ses verin. Bina planlarında 6 kat görünüyor. 23 kat çıkmış. Bu dev binayı yıkamayız ama helikopter pisti olan binanın bir hastanenin otoparkı olmaz mı? Burada inanılmaz bir rant var. Bu ranta karşı mahalle olarak hakkımız olanı aramaya çalışıyoruz. Acıbadem’de hukuksuzluğa artık son verilmeli, çalışmalar bir an evvel durdurulmalıdır.’’