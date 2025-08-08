Yeşil Artvin Derneği'nden Cerattepe için yeni ÇED raporuna karşı itiraz dilekçesi

Yeşil Artvin Derneği, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen onaylanan Cerattepe'de bakır madeni projesinin yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna karşı itiraz dilekçelerini teslim etti.

Artvin’de 30 yılı aşkın süredir devam eden Cerattepe mücadelesi, yeni bir hukuksuzluk sürecine karşı direniyor.

Yeşil Artvin Derneği, bakır madeni projesine karşı Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Mayıs 2024’te verdiği “hak ihlali” kararına rağmen hızla onaylanan yeni ÇED raporuna karşı herkesi yurttaşları tiraz etmeye çağırdı.

Derneğin çağrısıyla Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplanan Artvinliler, hazırlanan itiraz dilekçelerini imzalayarak kuruma teslim etti. Dilekçe teslimine Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’in yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı.

“MÜCADELE BİTMEDİ”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, şunları kaydetti:

"Tüm Artvinlilere ve doğaseverlere çağrımızdır: Sizlerle birlikte büyük bir emek ve onurla yürüttüğümüz 30 yıllık Cerattepe mücadelesinde; İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın verdiği çok sayıda ruhsat ile ÇED iptali kararlarına ve son olarak Mayıs 2024’te Anayasa Mahkemesi’nin 'hak ihlali' kararına rağmen, Eti Bakır yani Cengiz İnşaat’ın Cerattepe’deki vahşi madencilik baskısı durulmuyor. Madencilik lobisinin özellikle son yirmi yılda lehine delik-deşik ettiği; içinde az da olsa 'doğa koruma' vasfı barındıran Orman Kanunu, Mera Kanunu, Maden Kanunu, Zeytin Kanunu, ÇED Yönetmeliği ile Anayasamızın doğa ve toprak koruma maddeleri ve uluslararası koruma sözleşmeleri, birkaç hafta önce TBMM’de kabul edilen 7552 Sayılı İklim Kanunu ve özellikle 7554 Sayılı Torba Yasa (Süper İzin Yasası) ile ne yazık ki doğa koruma işlevini yitirmiş görünüyor. Öyle ki, kamu adına ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi görevleri Orman Genel Müdürlüğü’ne aittir. Buna rağmen ormanlarımız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından madencilere tahsis edilebilmekte; ÇED süreçleri ise neredeyse yok hükmüne getirilmektedir.

"AYNI TERANELERİ TEKRAR EDEN BİR ÇED RAPORU"

Tüm bu gelişmeler bize şunu göstermektedir: Karşımızda, insana, doğaya ve yaşam alanlarımıza karşı giderek güçlenen, kontrolsüz ve hukuk tanımaz hale gelen büyük sermaye güçleri ve bunlara çanak tutan kamu kurumları vardır. Durum öyle bir hukuk dışılık boyutuna geldi ki; aynı ilde, aynı maden sahası için, aynı ruhsat numarasıyla, AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Cerattepe’deki madencilik garabeti, kırık plak gibi aynı teraneleri tekrar eden yeni bir ÇED raporu olarak yeniden karşımıza çıkarılmıştır. Eti Bakırcı Cengiz’in Cerattepe’deki sömürge madencilik hırsı ve istediğini alabilme gücü o kadar büyüktür ki: AYM kararından sadece üç ay sonra, bin 502 sayfalık yeni bir ÇED raporu hazırlatabilmiş, 3 Ekim 2024 tarihinde halkı bilgilendirme toplantısını sorunsuz gerçekleştirebilmiş; 8 Ocak 2025 tarihinde Ankara’daki İnceleme Değerlendirme Komisyonu’ndan olumlu yanıt alabilmiştir. Böylece, Cerattepe için iptal edilen ruhsat ve ÇED raporlarına rağmen, yeni bir ÇED raporuna hukukun etrafından dolanılarak 'jet hızıyla' onay alınmıştır.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu durumdan daha elim ve daha vahim olmak üzere, bazı kimseler gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler... Sevgili dostlar; müdafaa mecburiyetine düştük, vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeden, memleketin bütün kaleleri harap ve bitap düşse de her şeye rağmen kuşkusuz bizlerin mücadeleden vazgeçmek gibi bir niyetimiz asla yoktur. Cerattepe’yi ve Artvin’i ne kanun tanımaz Cengiz’e ne de harici bedhahlara bırakmak gibi bir niyetimiz asla yoktur! Yine, siz Artvin sevdalıları ve ülkemiz genelindeki doğaseverlerle birlikte bu kararın hukuksuz olduğunu ve bu yanlıştan yol yakınken dönülmesi gerektiğini bir kez daha haykırmamız gerekiyor! Bu amaçla, nihai hali verilerek askıya çıkarılmış olan bu son ÇED Raporuna, halkın itirazlarının bildirilmesi için 10 günlük süre tanınmıştır. Bizim umudumuz taptaze, karamsarlığa yer yok. Hem sizlerin gücü ve kararlılığıyla hem de ilgili kurumlarda görev yapan, hâlâ vatanını seven, hukukun üstünlüğüne inanan bürokrat ve karar vericilerle Artvin’imizi kurtaracağız. Durmadık, durmayacağız; birlikte, dayanışmayla tekrar kazanacağız."