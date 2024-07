Yeşil Artvin Derneği’nden Can Atalay’a mektup

Yeşil Artvin Derneği, Avukat Şerafettin Can Atalay’a Rize İdare Mahkemesi’nin Cerattepe için vermiş olan ÇED olumlu kararını iptal ettiğini iletmek için bir mektup yolladı.

Yeşil Artvin Derneği ve Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV), Cerattepe davası süreçlerinde büyük katkıları olan Silivri Cezaevi’nde tutsak şekilde tutulan Avukat Şerafettin Can Atalay’a Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Rize İdare Mahkemesi’nin Cerattepe için verdiği ÇED olumlu kararını iptal ettiğini iletmek için bir mektup yolladı.

ÇEHAV ve Yeşil Artvin Derneği’nin Avukat Can Atalay’a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı;

“Sevgili Can,

Sana güzel bir haberiz var. Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Cerattepe için verilmiş olan ÇED olumlu kararını iptal etti. Hakla hukuku aynı cümlede kurmanın çok zorlaştığı bu dönemde, çeyrek asrı aşan bir hukuk mücadelesi sonucu doğanın haklarının korunmasına çok yaklaşmış olmanın verdiği umutla sana yazıyoruz.

Bu karar bize, bizi bir araya getiren mücadeleleri hatırlattı. Çöken karanlıkta, istediğimiz katkıyı sunamadığımız zamanlarda bile ağaçlara, hayvanata, derelere ve birbirimize sahip çıkmanın güzelliğinden güç alıyoruz. Yorgunsak da devam ediyoruz; uzak düşsek de beraberiz ve içimiz buruksa da umutluyuz..

Bundan sonra, özgürlüğün kavuştuğunda Cerattepe’de Kafkasör’de söylenen her özgürlük türküsünün bir dizesinde sen de olacaksın.

Yeniden birlikte eylediğimiz, özgür günler elbette gelecek, moralin, enerjin, direncin eksilmesin, sımsıkı kucaklıyoruz.”

"MÜJDELİ HABERİ CAN ATALAY’A İLETELİM İSTEDİK"

Can Atalay’a gönderilen mektup öncesi basın emekçilerine konuşan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Beddrettin Kalın şu ifadeleri kullandı;

“Cerattepe davasında Rize İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu karara uyarak olumlu ÇED raporunu iptal etti. Cerattepe mücadelesinde de her zaman yanımızda olan Can Atalay için hem Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları hem de Yeşil Artvin Derneği olarak bir mektup hazırlayarak bu müjdeli haberi Can Atalay’a iletelim istedik.

Şerafettin Can Atalay, Silivri Cezaevinde tutsak hâlâ. Can Atalay aynı zamanda Yusufeli’nden Amasya’ya göçmüş bir ailenin çocuğudur. Dolayısıyla bu yönüyle de hem şehrimizdir aynı zamanda. Ama Can Atalay sadece Cerattepe davasında değil, Aladağ’dan, Gezi’ye, Soma’dan Cerattepe’ye kadar ülkede ne kadar sorunlu alan varsa her alanda kendisini adamış bir çevre dostu, doğa dostu, iyi bir hukukçudur.

Bugün cezaevinde olmasına kabul etmek mümkün değildir. Cerattepe mücadelesinin de bütün aşamalarında yer almıştır. Aynı zamanda da bu davanın kazanılmasında da büyük emeği vardır. Dolayısıyla biz hem Anayasa Mahkemesi’nin kararını Hem Rize İdare Mahkemesi’nin kararını kendisine hitap ediyoruz.”