Yeşil-beyazın sezonu

Spor Servisi

Dünyanın bir numaralı basketbol organizasyonu NBA ile Avrupa'nın önde gelen liglerinde şampiyonlar kupalarına kavuştu. Avrupa'da sezon eylülün son haftasında başlarken, NBA'de ekim ayında ilk maçlar oynandı. NBA'de yaklaşık 9 ay süren zorlu sezonda Boston Celtics, 16 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1'le geçen Celtics, 18. şampiyonluğunu yaşadı ve NBA'de en fazla kupa kazanan takım ünvanın tek başına sahibi oldu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona Fenerbahçe ulaştı. Sarı-lacivertliler, play-off final serisinde Anadolu Efes'le karşılaştı. Avrupa'nın en kaliteli liglerinden biri olarak gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük sağlayarak tarihindeki 11. şampiyonluğu elde etti.

PANA TARİH YAZDI

Avrupa basketboluna bu sezon damga vuran takım, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. Tecrübeli başantrenör yönetiminde Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde de müthiş bir geri dönüşe imza attı. Final serisinde en büyük rakibi Olympiakos'la karşılaşan Panathinaikos, ilk 2 maç sonunda 2-0 geriye düştü.

Buna rağmen taraftarına şampiyonluk sözü veren Ergin Ataman, takımının seriyi 3-2 kazanmasını sağladı ve kariyerine Yunanistan Ligi şampiyonluğunu da ekledi.

İspanya Ligi'nde ise Real Madrid rahat bir şampiyonluk kazandı. Play-off'ta maç kaybetmeyen Real Madrid, final serisinde de UCAM Murcia'yı 3-0'la geçti ve 15. şampiyonluğunu yaşadı. İtalya'da bu sezon da şampiyon değişmedi ve AX Armani Exchange Milan zafere ulaştı. Play-final serisinde Virtus Bologna'yı 3-1 yenen AX Armani Exchange Milan, üst üste 3, toplamda da 31. şampiyonluğunu elde etti.

Almanya'nın en köklü kulüplerinden Bayern Münih, 5 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Ligin play-off final serisinde iki Avrupa Ligi takımı Bayern Münih ile Alba Berlin karşılaştı. Rakibini 3-1'le geçen Bayern Münih, 2019'dan sonra ilk şampiyonluğunu aldı. Bavyera ekibi toplamda da 6. şampiyonluğunu yaşadı.