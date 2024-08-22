‘Yeşil bir gelecek’ için Konak’ta buluşuldu

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında yürütülen “Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (Strategic Partnership for Awareness Climate and Environment) (SPACE)” projesi çerçevesinde, Türkiye ve AB ülkelerinden belediye temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “İklim Zirvesi” bugün başladı. Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde iki gün boyunca devam edecek olan zirve, yurtdışından ve yurtiçinden katılan belediyelerin iklim kriziyle mücadele deneyimlerini ve iklim alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaşmaları için bir platform sağladı.

İklim Zirvesi’nin, Türkiye ve dünyadan deneyimleri paylaşmak için önemli bir platform olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için onur duyuyoruz. Ortaklığını yürüttüğümüz Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında Türkiye ile Avrupa şehirlerinden belediyeleri bir araya getiren İklim Zirvesi’nde buluştuk. Yerel yönetimler olarak İklim Zirvesi’nde deneyimlerimizi paylaşacağız. Ülkemizden, dünyamızdan deneyimler aynı platformda buluşacak. Birbirimizden öğreneceğiz ve birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Dolayısıyla bu zirve hepimiz için yol gösterici ve ufuk açıcı. İklim krizi ile ilgili felaketler dünyanın gündeminde. Türkiye maalesef bu sorunu en yoğun yaşayan coğrafyalardan biri. Geçtiğimiz günlerde İzmir, yaşanan orman yangınları nedeniyle kentin özellikle kuzeyindeki yaşam destek alanlarını büyük ölçüde yitirdi. Yakın geleceğimizi daha da tehdit eden bu soruna karşı önlemler almak ve kentlerimizi dirençli hale getirmek zorundayız. Uzun yıllardır bilim insanları ve çevre aktivistleri, bu konuda uyarılar yapıyordu ama konunun ciddiyeti bu denli anlaşılmıyordu. Yakın zamanda yaşadığımız sel felaketleri ve orman yangınlarıyla birlikte maalesef çok yakınımızda bu sorunu yaşadık ve hissettik. Birbirimizden güç almak ve ertelemeden çalışmayı başlatmak için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

GÖREVİMİZ DİRENÇLİ BİR KONAK YARATMAK

Etkinliğe katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür eden Mutlu, “Bu buluşmada paylaşılacak bilgiler, çalışma arkadaşlarımıza ve belediyemiz vizyonuna değerli katkılarda bulunacak. Bizim görevimiz geleceğe yeşil bir dünya bırakmak. Dirençli bir İzmir ve Konak yaratmak. Yeşil bir dünya ve güzel gelecek hepimizin hedefi. Katılımınız ve bu etkinliği desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan SPACE Proje Koordinatörü Ece Acar da, “12 aylık proje olan SPACE, gençlere ve çocuklara erişim için pek çok bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. Yerel düzeyde iklim krizine dair hayata geçirilen iyi uygulama örneklerini yerinde inceledik. Bu uygulamalar sonucunda hem gerçekleştirmekte olduğumuz İklim Zirvesi’nin hem de bunun çıktılarıyla birlikte şekillendireceğimiz İklim Eğitim Merkezi’nin kurulumu ve tasarımı için oldukça kıymetli doneler topladık. Ülkemizden ve AB’den belediye temsilcileri ile birlikte paneller ve atölyeler ile katılımcıların aktifliğini desteklediğimiz elde edilecek çıktılar, İklim Eğitim Merkezi’nin temelini atacaktır. Merkezde çocuklar ve gençler için atölye alanları, eğitici öğretici oyun stüdyosu ve simülasyon cihazları olacaktır” dedi.

Konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise “İklim krizi ile mücadele etmek için 10 senedir birçok proje yürüyoruz. SPACE bizim için çok kıymetli bir proje. Çıkış noktamız olan iklim krizi, bu neslin en büyük sorunu ve bir çevre hakkı ihlali. Buradan yola çıkarak çocukların ve gençlerin daha fazla farkındalık sahibi olabileceği, daha çok birbirleriyle çalışarak örgütlenerek, dayanışarak karar alabilecekleri bir merkez oluşturmak istedik. Bugün burada siz belediye temsilcilerimizin deneyimlerini aktardığı ve bizlerin de öğleden sonra yapacağı atölye çalışması ve yarı burada çocuk, genç aktivistlerin de sizlere ileteceği mesajlarla beraber zirvemizin çıktılarını birleştirmek ve eylül, ekim ayı içerisinde açılışını yapmayı planladığımız İklim Eğitim Merkezi’nde bu deneyimleri çocuklara ve gençlere aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ev sahipliğinden dolayı Konak Belediyesi’ne teşekkürlerini sunan Hamm Belediyesi İklim Uyum Yöneticisi Wilma Grossmaas ise “Bizim için en önemli konu iklim değişikliği konusunda fikir alışverişi. Hamm şehri olarak ciddi anlamda iklim değişikliğinden etkileniyoruz; altyapımızın eksik kaldığı yerlerde sel ve kuraklık gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yeni iklim koşullarına adaptasyon sağlanması bizim için önemli. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar küresel sorunlardır, birbirimizden öğreneceğimiz iyi uygulama örnekleri çok önemli. Kolektif hareketin önemli olduğunu düşünüyoruz, sadece kendi şehirlerimiz değil tüm dünya için bunun böyle olduğunu düşünüyorum” dedi.

AVRUPA BELEDİYELERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ SUNDU

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Central Project Management Agency Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene ise iklim değişikliğinin etkilerinin sınırları olmadığını ve dünyanın her yerinde yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken Matoniene, “Çok sıcak dönemlerde ortaya çıkan orman yangınları sayı ve genişlik olarak artıyor” vurgusu yaptı. Ardından Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Çınar, “Konak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı. Daha sonra kürsü Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelerek zirveye katılan belediye temsilcilerine bırakıldı. Hamm Belediyesi (Almanya), Saluzzo Belediyesi (İtalya), Gulbene Belediyesi (Letonya), Nice Belediyesi (Fransa), Barselona Belediyesi (İspanya), Vilnius Belediyesi (Litvanya), Manresa Belediyesi (İspanya), Ljubljana Belediyesi (Slovenya), Ptuj Belediyesi (Slovenya) ve Ilok Belediyesi’nden (Hırvatistan) gelen temsilciler iklim kriziyle mücadele deneyimlerini ve iklim alanındaki iyi uygulama örneklerini paylaştı. Zirvenin ilk gün etkinlikleri Sosyal İklim Derneği tarafından düzenlenen “Belediyeler İçin İklim Kriziyle Mücadelede Çocuk ve Gençlik Katılımı Atölyesi” ile sona erdi.

YANAN ORMANLAR İÇİN DİKİLECEK

Öte yandan Konak Belediyesi tarafından yeşil bir gelecek için gerçekleştirilen zirveye katılan konuklara dağıtılmak üzere 180 adet ağaç fidanı etkinlik alanında hazır bulunduruldu. Konukların teslim almadığı fidanlar ise geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında dikilecek.