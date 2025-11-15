"Yeşil deniz kamplumbağaları" artık tehlike altında değil

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), ekim ayında Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Koruma Kongresi’nde Kırmızı Liste güncellemesini yayımladı.

Güncellemeyle birlikte yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) koruma statüsünde önemli bir değişiklik yapıldı ve tür, “nesli tükenme tehlikesi altındaki türler” kategorisinden çıkarıldı.

Yeşil deniz kaplumbağaları, tropikal ve subtropikal denizlerde yaşayan, deniz ekosistemleri için kritik öneme sahip bir tür olarak biliniyor.

Özellikle deniz çayırlarıyla beslenen bu kaplumbağalar, çayır alanlarının sağlıklı kalmasına katkı sağlıyor; bu da karbon tutulumundan balık türlerinin üreme alanlarının korunmasına kadar geniş bir ekolojik etki yaratıyor.