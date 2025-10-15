Yeşil kalacak denilen askeri araziler peşkeşte: Sarı sitede bile satılıyor

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından AKP tarafından peşkeş çekilen arazilerin sayısı artıyor. Son olarak TOKİ'ye bağlı Emlak Konut GYO tarafından İstanbul Esenler’de eskiden askeri arazi olan 24 bin 250 metrekarelik alan için ihale açıldı. İhalede ön yeterlik başvurusunda bulunan firmalar şöyle belirlendi: Ali Acar İnşaat-Can İnşaat, Başyapı Grup, Esta İnşaat-İntek Yapı, Özbek İnşaat ve Torkam İnşaat.

Emlak Konut GYO, Esenler Atışalanı Mahallesi’nde 910 konut ve 43 ticari birimden oluşan, 4,7 milyar TL değerindeki projeyi 2028’de tamamlamayı hedefliyor. Proje, 76 bin 095 metrekarelik arsa üzerinde 33 blok halinde inşa edilecek. 25 bin 52,61 metrekare taban alanına sahip yapılarda, toplam 195 bin 343,18 metrekare kapalı inşaat alanı bulunuyor. Emsal alan büyüklüğü 147 bin 850,11 metrekare olarak belirlenirken, projede 1.976 araçlık otopark yer alacak.

Projenin gerçekleştirileceği bölgede daha önce Topkule ve Baştabya Kışlaları bulunuyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler’deki 720 hektarlık askeri alan, 2016’da Esenler Belediyesi’ne devredildi. Belediye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından imzalanan protokolün ardından yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10’u İBB’ye devredilecekti. Ancak AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde büyükşehiri kaybetmesinin ardından protokol iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ bölgedeki çalışmaları üstlendi. Geçen aylarda da Emlak Konut 1692 ada 2 parseldeki taşınmazı da TOKİ’yle protokol imzalayarak satın aldı. Emlak Konut’un projesine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şubat ayında onay verildi.

SARI SİTEDE SATILIYOR

Diğer yandan Emlak Konut’a devredilen askeri arazilerin kamuoyunda ‘sarı site’ olarak bilinen bir sitede emlakçılar tarafından satışa sunulduğu ortaya çıktı. . “Askeri arazi emlak konut yatay mimari daire sahibi olma fırsatı” başlığıyla bir emlakçının verdiği ilanda şu ifadeler kullanıldı: “Sultangazi karşısı yeni Emlak Konut evleri. Emlak Konut kalitesiyle yapılan yeni konutlar. En küçük daire 93 m2 daire için belediye borçlanması vardır. Teslimatlar 2026 yılı 6’ncı ay itibari ile öngörülmektedir

YEŞİL KALACAK DEMİŞLERDİ

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası iktidar, kentlerin içindeki askeri alanların kentlerin dışına taşınmasına karar verdi.

Bu karar doğrultusunda İstanbul’daki birçok askeri arazi boşaltıldı. Yetkililer, darbe girişiminin ardından bu arazilerin yeşil alan olarak korunacağını açıkladı. İlerleyen yıllarda ise birçok askeri alan imara açıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un ardından boşaltılan ve şehir dışına taşınan askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamıştı.

2018 yılında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da, geçmişte 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'nın yer aldığı 183 dönümlük kışla arazisinde kurulan 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Millet Bahçesi, askeri alandan bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da askeri arazileri biz rant olarak görmedik. Halbuki şehrin en önemli noktasında, en merkezi lokasyonunda olan yerlerdir.”

DEVLET SIRRI DENİLDİ

CİMER’e geçen yıl 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra kaç kışlanın boşaltılarak yapılaşma açıldığı soruldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yanıtında ‘devlet sırrı’ olduğu gerekçesiyle kaç kışlanın imara açıldığı açıklanmadı.

Ancak Murat Kurum’un ve diğer AKP’lilerin açıklamalarına rağmen Megakent İstanbul’un neredeyse her ilçesinde kışlalar ve lojmanlar boşaltılarak yapılaşmaya açıldı. Son olarak İstanbul Tuzla’daki askeri arazi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılaşmaya açıldı. Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’ndeki Piyade Okulu Komutanlığı'nın yaklaşık 185 hektarlık arazisi 23 Eylül 2024 tarihinde "Rezerv yapı alanı" olarak belirlendi. TOKİ’nin bu alana dair hazırladığı imar planı da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yayımlandı.

İstanbul’da yapılaşmaya açılan bazı askeri araziler şu şekilde:

* ÇEKMEKÖY: 2016’daki darbe girişiminin ardından Çekmeköy’deki askeri arazi boşaltıldı. Çekmeköy Kışlası’na Çınarköy Evleri projesi adı altında bin 774 adet konut, 141 villa ve 56 ticari alan inşa ediliyor. 2019 yılında da Kışlanın 187 bin 750 metrekarelik kısmı imara açılmıştı.

* SANCAKTAPE: TOKİ, Sancaktepe’de bulunan ve boşaltılan eski General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın 44 bin 217 metrekarelik kısmı en fazla 5 kat imar izniyle konut alanı olarak satışa çıkarmıştı. Yine Sancaktepe’deki Samandıra Askeri Havalimanı’nın bir kısmı da AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildi.

* TUZLA: İçmeler’deki Piyade Okul Komutanlığı’na ait yaklaşık 168 bin metrekarelik askeri alan 2020 yılında imara açıldı. Tuzla Belediye Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle askeri alan 30 Ekim 2020’de “rezerv yapı alanı” ilan edildi.

* EYÜPSULTAN: 2020 yılında da Eyüpsultan İlçesi’nin sınırları içinde bulunan Hasdal Askeri Kışlası’nda, 9 bin 800 metrekarelik alanın kamu binası yapılacağı gerekçesiyle imara açıldı.

* BAKIRKÖY: İstanbul’un en kıymetli arazilerinden sayılan Bakırköy Florya’daki 34 bin metrekarelik askeri arazi de TOKİ aracılığıyla imara açıldı.

* ESENLER: 8 milyon 700 bin metrekarelik askeri arazinin, 2015 yılında kentsel dönüşüm projelerinde “rezerv konut alanı” olarak kullanılmasına karar verildi.

* ŞİLE: 2017 yılında da Balibey Mahallesi’ndeki askeri alan imara açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen kararda çoğunluğu ağaçlık 22 bin 798 metrekarelik askeri alan belediye hizmet alanına alındı. Arazinin bir bölümüne belediye hizmet binası yapılacak.

* BEŞİKTAŞ: Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arazi Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ’ye devredildi. Arazi 13 Ocak 2021’de “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. 2021 yılında düzenlenen yapım ihalesini kazanan Pasifik İnşaat, binaları yıkıp otel, alışveriş alanları ve rezidans inşa ediyor.

* MALTEPE: TOKİ 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisi Marmara Üniversitesi’ne verdi.

AKP’LİLER KUYRUĞA GİRDİ

Emlak Konut’un, Çekmeköy Kışlası arazine inşa ettiği villaları ise bakan yardımcısı, eski Meclis Başkanı’nın oğlu, “En büyük hayırsever benim” diyen Ziraat Bankası Genel Müdürü gibi kamuoyunun tanıdığı isimleri aldığı ortaya çıkmıştı.