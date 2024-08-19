Yeşil Pasaport nedir? Yeşil Pasaport kimlere verilecek?

Özellikle Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşların vize başvurularını reddetmesi, Yeşil Pasaport'un önemini bir kez daha ortaya çıkardı. TBMM'de yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi için kanun teklifi verildi. Yeşil Pasaport kimlere veriliyor? Teklif yasalaşırsa kimler yeşil pasaport alabilecek? Yeşil Pasaporta başvuru şartları nelerdir?

PASAPORT NEDİR?

Pasaport, “Kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belge” olarak tanımlanıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil Pasaport'un kanundaki adı 'Hususi Pasaport'tur. Dış kapak rengi yeşil olduğu için, Yeşil Pasaport olarak da adlandırılır.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

T.B.M.M. eski üyelerine

Eski bakanlara

ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerine,

Büyükşehir Belediye Başkanlarına görev süresince

İl ve İlçe Belediye Başkanlarına, görev süresince

Devlet memuru olarak 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurlarına,

Subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlara

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine.

Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine (başkası ile evlenmemiş ise)

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yayında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına yeşil pasaport verilir.

YEŞİL PASAPORT İÇİN İSTENEN BELGELER

Çalışanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı

Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı

Emeklilerden bir defaya mahsus istenen, kurumlarından emekli oldukları tarihteki kadro derecesini gösterir belge.

Ancak kurumlarından çekilme sebepleriyle ayrılan vatandaşlarımızın hususi damgalı pasaportlarının temdit müracaatları ile emekli olduktan sonra veya çekildikten sonra ilk defa hususi damgalı pasaport talebinde bulunan vatandaşlarımızın müracaatlarında kadro derecelerini gösterir belge istenir.

Nüfus Hüviyet Cüzdanı aslı (2 Adet)

5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakatname (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ: KİMLER ALABİLSİN?

TBMM'deki yasa tekliflerinde şu meslek gruplarına da yeşil pasaport verilmesi isteniyor: