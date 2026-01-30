Yeşil pasaporta bir talip daha çıktı!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ülkelere vizesiz girişe olanak tanıyan yeşil pasaport için yeni bir öneri ortaya attı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, ATO 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Tüm dünyanın 2026 yılına yeni normal olan "belirsizlik" ile başladığını belirten Baran, bu ortamda ticaretin kurallarının da yeniden yazıldığına dikkati çekti.

Baran, iklim krizini unutmadan yeşil dönüşüme uyum sağlamayı ve dijitalleşmeyi iş süreçlerinin merkezine koymak zorunda olduklarını bildirdi.

“VİZE SIKINTILARI TÜRKİYE’YE ENGEL OLUYOR”

Baran, ticareti sürdürebilmek için karşılıklı görüşmeleri başlatabilmeleri ve fuarlara katılabilmeleri gerektiğini ancak vize konusunda yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin ticaretinin önünde engel oluşturduğunu ifade etti.

Baran, şu öneride bulundu:

“Yeşil pasaport hem Avrupa Birliği'ne erişimin anahtarı hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, ticaret hayatına başladığı tarihten itibaren en az 15 yıl boyunca vergisini ödeyen, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmayan, devlete borcu bulunmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkanı tanınması son derece yerinde, yapıcı ve özendirici bir adım olacaktır.”