Yeşil pasaporta Schengen vizesi yolda

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye’de son dönemde 2 milyonu aşkın kişiye yeşil pasaport verilmesi dolayısıyla Yeşil Pasaport sahiplerine de vize zorunluluğu getirmeyi planladığı öne sürüldü.

AB’den henüz bir açıklama gelmezken yeşil pasaport sahiplerinin Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’nden muaf olduğu ve vize gerekliliğinin değişmediği aktarıldı.

İKİ MESLEK GRUBU İÇİN KANUN TEKLİFİ

En son Meclis'e sunulan düzenleme ile meslekte 15 yılını doldurmuş mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkının tanımlanması istenmişti. 2026’da yeşil pasaportlu sayısının 7 milyonu geçtiği iddia ediliyor.

TGC'DEN "YEŞİL PASAPORT" TALEBİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ise basın emekçilerinin mesleki faaliyetlerini özgür, hızlı ve etkin biçimde yürütebilmeleri için basın kartı sahibi gazetecilere yeşil pasaport verilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi.

Muhabirlerin göç hareketleri, uluslararası toplantılar, krizler, diplomatik gelişmeler ve iklim krizleri gibi durumları yakından incelemek zorunda olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunun zamanında bilgiye erişim hakkına dikkat çekildi.

Pek çok demokratik ülkede basın emekçilerine seyahat kolaylığı sağlandığı aktarıldı, "Türkiye’de de aktif olarak gazetecilik yapan, belirli mesleki kıdeme sahip basın kartı sahiplerinin yeşil pasaport kapsamına alınması; kişisel bir ayrıcalık değil, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesi anlamına gelecektir" ifadelerine yer verildi.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR

Yeşil pasaport sahibi olabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir. Yeşil pasaport sahibi olabilecek kişiler şöyle: