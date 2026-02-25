Yeşil pasaportun kapsamı genişliyor: Şartlar dikkat çekti

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen ve vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan hususi damgalı pasaportun iki meslek grubuna daha verilmesi gündeme geldi.

Meclis’e sunulan kanun teklifinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı odalara üye olan ve en az on yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

Ayrıca yeşil pasaport için Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümü ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şart koşuldu.

"EN BÜYÜK ENGEL"

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Günümüzde küreselleşen dünya ekonomisi ve hızla gelişen teknoloji, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin sınır ötesine taşınmasını zorunlu kılmıştır. Türk mühendis ve mimarları, uluslararası projelerde yer alarak ülkemizin teknik birikimini dünyaya taşımakta ve döviz girdisi sağlamaktadır. Ancak, Türk mühendis ve mimarlarının yurt dışındaki fuarlara katılımı, teknik inceleme gezileri ve proje ortaklıkları önündeki en büyük engel "vize" prosedürleridir.

“BEYİN GÖÇÜYLE MÜCADELE”

“Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB'ye bağlı odalara kayıtlı olan ve mesleğinde belirli bir kıdeme ulaşmış üyelerin yeşil pasaport alabilmesi; mesleki hareketliliği artıracak, ihracat hedeflerine katkı sunacak ve uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir. Nitelikli iş gücünün yurt dışına gitme eğiliminde olduğu bir dönemde, mühendis ve mimarlara verilecek bu hak; devletin kendi teknik insanına duyduğu güvenin bir nişanesi olacaktır. Bu düzenleme, serbest çalışan veya özel sektörde ter döken mühendislerin "İkinci sınıf vatandaş" hissetmelerinin önüne geçecek ve aidiyet duygusunu pekiştirerek beyin göçüyle mücadelede sembolik ama güçlü bir adım olacaktır. Yeşil pasaport uygulamasının TMMOB'ye bağlı mühendis ve mimarları da kapsayacak şekilde genişletilmesi; Uluslararası temsil ve teknik iş birliğini güçlendirecek. Kamusal görevlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlayacak, Türkiye'nin bilimsel ve teknik alandaki görünürlüğünü artıracaktır. Bu düzenleme ile meslek mensupları arasındaki vize mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.”

KOMİSYON'A SEVK EDİLDİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi Komisyon’a sevk edildi.