Yeşil sıkıyönetim önerisi

Kutay TOKER

Haziran ayında şiddetlenen orman yangınları bu ay 60’tan fazla noktada binlerce hektarlık alanı kül etti. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yangın çalışmaları sürüyor. Bilecik’te yangın söndürme çalışmaları devam ederken Sakarya, Antalya ve İzmir’de de yeni yangınlar başladı. Yangınlar rüzgârın da etkisiyle hızla yayılıyor. İklim krizi nedeniyle önümüzdeki yıllarda da yangınlar artık en ciddi felaketle arasında.

Emekli öğretim üyesi yangın yeri inceleme uzmanı Dr. Saadet Alkış, ağustos ayında daha büyük yangınların kapıda olduğunu söyledi.

Alkış, “Ağustos ayında tabiat daha kuru hale geliyor. Derhal önlem alınmazsa durum daha vahim olacak” dedi.

Yangınların çıkış nedenlerinden ilkinin iklim krizi olduğunu savunan Dr. Alkış, şu uyarılarda bulundu: “Ancak insan etkisi çok büyük. Bu noktada devletin kontrolü arttırması gerekiyor. Bir an önce yeşil sıkıyönetim ilan edilmeli. Haziran başından eylül sonuna kadar ormanlara giriş çıkışlar kısıtlanmalı. Orman yangınlarının en büyük nedenlerinden biri de yüksek gerilim hatları ve elektrik tesisatları. Orman çevresinin yerleşime açılması bu bölgelerde elektrik ihtiyacını doğal olarak artırıyor. Elektrik sistemlerinin yetkili birimlerce sıkı kontrolden geçirilmesi gerekiyor.”

TEHLİKEYE DAVETİYE

Kırsalda yaşayanların kendini ve çevresini koruma noktasında daha bilinçli olduğunu söyleyen Alkış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak imara açılan ormanlık alanlara yerleşenler kendi önlemlerini almakta yetersiz. Ayrıca orman bölgelerinde açılan lokantaların mutfaklarıyla temizlenmeyen bacaları ve eğlence merkezlerinden atılan havai fişekler de yangına yol açabiliyor. İnsanlar yangına karşı nasıl korunması gerektiğini öğrenmeli ve bilinçlenmeli, devlet de gerekli önlemleri almalı.”