‘Yeşil sokağa’ nefes yetmedi

AKP iktidarlarında büyük vaatler ile yola çıkılan ancak vaat edilen hızda ilerlemeyen projelere bir yenisi daha eklendi. Sağlıklı ve çevreci yaşam hedefiyle Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’na Ağustos 2018’de konulan, “Çevre Dostu Sokak Projesi” hedefi adeta kağıt üzerinde kaldı. Açıklanmasının ardından 100 günde bitirileceği iddia edilen projedeki ilerleme oranı, 2025 itibarıyla yüzde 13'te kaldı.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı 2018’e, “daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi” kapsamında çevre dostu sokak projesi yazıldı. Proje kapsamında toplam 60 kilometre uzunluğunda çevre dostu sokaklar oluşturulacağı belirtildi. Projede sokak uzunluğu hedefi, 2019 yılında 70 kilometre olarak güncellendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verileri ise Çevre Dostu Sokak Projesi’nin hüsrana dönüştüğünü ortaya koydu. Bakanlığın verileri, 2025 yılı itibarıyla projedeki 70 kilometrelik hedefin ancak 9,14 kilometresinin hayata geçirilebildiğini gözler önüne serdi. Veriler, 2023 yılında da 9,14 kilometre olan çevre dostu sokak uzunluğunun, 2024 yılı içinde bir metre dahi artırılamadığını açığa çıkardı. Projedeki ilerleme oranı, yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. 2018’de açıklanan hedefin 2025 yılı itibarıyla yüzde 87 uzağında kalan bakanlık, 2025-2027 dönemine yönelik ilerleme öngörülerini de paylaştı. Çevre Dostu Sokak Projesi kapsamındaki sokak uzunluğunun 2025, 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 12, 16 ve 18 kilometreye ulaştırılacağı tahmin edildi.

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ÇEVRE DOSTU SOKAK NEDİR?

Çevre dostu sokakların en önemli özelliğini trafiğe kapalı olmaları oluşturuyor. Ağaç, çalı, çiçek ve çimen ile yeşillendirilmesi planlanan sokaklara, oturma bankları da yerleştiriliyor. Sokaklarda öte yandan geri dönüşüm kutuları, bisiklet park istasyonları ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Türkiye’de Antalya, Hakkari, Malatya, Rize, Sivas, Tekirdağ ve Trabzon gibi şehirlerde çevre dostu sokak yer alıyor.