Yeşil Sol Parti kongresinde Öcalan posteri açan 2 kişi gözaltına alındı
Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yeşil Sol Parti'nin 4'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde Abdullah Öcalan bayrağı açan iki kişi gözaltına alındı.
Bugün (15 Ekim Pazar) gerçekleşen Yeşil Sol Parti 4'üncğ Olağan Büyük Kongresi'nde iki kişi Abdullah Öcalan posteri açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı poster açan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Ekim 2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin olağanüstü kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün elebaşının posterinin açılması üzerine başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan 2 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alınmışlardır."