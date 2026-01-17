Yeşilay'dan Sadettin Saran açıklaması

Yeşilay Kadıköy Şubesi’nin Fenerbahçe Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyaret, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamayla değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında Yeşilay Kadıköy Şube Başkanı Muhammed Ali Temel tarafından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a plaket takdim edilirken, buluşma şubenin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşım sonrası gelen eleştiriler üzerine Yeşilay Genel Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye’nin Yeşilay’ı olarak; 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubemize saha görünürlüğünü artırmak üzere spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapmıştır.

"SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye’nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."