Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.