Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın usta ismi, 93 yaşındaki oyuncu Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Hastaneye kaldırılan Mekin'in ameliyata alınacağı bildirildi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
Uzun yıllardır Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.