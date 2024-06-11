Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle ünlenen usta oyuncu Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Soydan'ın ölüm haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mehveş Soydan (@mehvessoydan)'in paylaştığı bir gönderi

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.

Sinema hayatına 1966 yılında Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı gibi isimler de yer aldı. 1970'li yılların 'jönlerinden' kabul edilen Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Zulüm filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.