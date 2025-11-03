Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ın öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan Yeşilçamsanatçısı Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O. (21), 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Berkay O.'nun polise verdiği ilk ifadede, normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI

Diğer yandan kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Berkay O.'nun ifadesinde normal şekilde yolunda seyrettiğini, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarptığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemlemleri tamamlanan Berkay O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Berkay O., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana gelmişti. Caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sanatçı Engin Çağlar'a çarptı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetmişti.

'Kadın Değil Baş belası', 'Kınalı Yapıncak', 'Feride', 'Makber' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Çağlar'ın ölüm haberini Film-San Vakfı duyurmuştu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında "Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Sanatçı için 2 Kasım Pazartesi günü Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık, 'Almanya'da bir Türk kızı' tiyatrosundan oyun arkadaşı Suat Yalçın ve sevenleri katılmıştı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.