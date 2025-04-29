Yeşilçam oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Meral Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Cevat Kurtuluş'u 1992'de kaybeden ünlü oyuncunun vefat haberi Film-San Vakfı tarafından Instagram'da duyuruldu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu.1950'li yıllarda ailesiyle Türkiye'ye göç eden oyuncu, Cevat Kurtuluş ile 1959 yılında evlendi.

Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Meral Kurtuluş, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yer aldı.