Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç hayatını kaybetti

Yılmaz Güney, Nebahat Çehre, Kadir İnanır gibi birçok isimle aynı filmde rol alan Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç, 84 yaşında hayatını kaybetti.

'Felaket Tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, Meriç'in ölümünü şu sözlerle duyurdu:

"Bir vefasızlık örneği daha! Aylardır hastanede tedavi görüyordu ve Yeşilçam'dan hiç kimse arayıp sormadı. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Samim Meriç sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. Tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu."

"CENAZESİNİ SADECE 1 KİŞİ UĞURLADI"

Akay, cenazeyle ilgili detayları da aktardı:

"Samim Meriç'in cenazesi, bugün Tekirdağ Çorlu Velimeşe Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası köyündeki mezarlığa defnedilecektir. Cenazesini İstanbul'dan sadece bir kişinin uğurladığı değerli oyuncumuz, Yılmaz Güney ile 'İkisi de Cesurdu' filmi gibi Yeşilçam'da birçok filmde rol almıştı."

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Tekirdağ Çorlu’da dünyaya gelen Samim Meriç, 1960’lı yıllarda sinemaya adım attı ve çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı. Dönemin en önemli oyuncuları ile aynı sahneleri paylaşan Meriç, Yeşilçam’a yönetmen ve senarist olarak da katkıda bulundu.

Oynadığı bazı filmler:

İkisi de Cesurdu

Tehlikeli Adam

Tatar Ramazan

Dönersen Islık Çal

İki Başlı Dev

Pir Sultan Abdal

Zımba Gibi Delikanlı

Elif ile Seydo