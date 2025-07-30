Yeşilden geriye sadece kül kaldı

Gökay BAŞCAN

Bursa’da dört gün önce, Karabük’te ise 23 Temmuz’da çıkan yangınlar dün de sürdü. Bursa’nın Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altına alınırken, Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangını dün de devam etti. Soğutma çalışmalarının da sürdüğü bölgede, alevler yer yer yeniden canlanırken, daha önce tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı 20 haneli 30 nüfuslu Çamoğlu Mahallesi ile 60 haneli 250 nüfuslu Çakmak Mahallesi arasındaki yol, yangın nedeniyle kapandı. Traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden çiftçiler de yol kapandığı için geri dönmek zorunda kaldı.

Söndürme çalışmalarının hem havadan hem karadan sürdüğü Çakmak Mahallesi'nde, ekiplerin ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlk günden beri yangına mücadeleye destek veren yurttaşlar, Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kapladı. Su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu.

Karabük’te çıkan üç yangından biri kontrol altında. Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkiisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alınırken; 23 Temmuz’da başlayan Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale dün devam etti. Yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

55 YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz'da Milli Park mevkisindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara da hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalemiz devam etti" dedi.