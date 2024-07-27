Yeşile bir hançer daha!

Maden ve enerji şirketlerinin kuşattığı Çanakkale’de projelerin ardı arkası kesilmiyor. Çan 2 Termik Santralı’nın atık sahasını büyütme projesine onay verildi. Tarım alanında 28 milyon metreküp cüruf depolanacak.

Ülkenin oksijen deposu olarak adlandırılan Kazdağları’na sahip Çanakkale dört koldan saldırı altında. Çan ilçesinde faaliyet gösteren Çan 2 Termik Santralı'nın atık sahasını büyütme projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Bölgeyi uzun süredir zehirleyen santralın yanında dev bir kül çukuru oluşacak.

JES, termik santral ve madenlerle kuşatılmış bölgede çevre ve halk sağlığı tehdit altında. ODAŞ Holding’e bağlı Çan 2 Termik A.Ş. uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atıkları depolamak üzere 2. Sınıf Düzenle Depolama Tesisi kurulması için yıl başında başvuruda bulundu. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 28 milyon 560 bin 473 metreküplük alanda yapılmak istenen proje ‘tarım alanı’ içerisinde yer alıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 508 bin ton uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atık maddelerin biriktirildiği atık depolama tesisinin kapasitesi 28 milyon metreküp olacak. Milyonlarca metreküp atığın depolanacağı alanın alanın büyüklüğü ise 45,66 hektar. Şirket tarım alanını zehirleyecek proje için 90 milyon TL para harcayacak.

MADEN VE JES TEHDİDİ

Bölgedeki en büyük tehditlerden biri de madenler. TEMA Vakfı’nın 2020’de yaptığı çalışma Kazdağları’ndaki tahribatı ortaya koydu. “Kaz Dağları Yöresi’nde Madencilik” adlı raporda 1 milyon 697 bin 62 hektar büyüklüğündeki Kazdağları yöresinin 1 milyon 294 bin 335 hektarı ruhsatlandırıldığı dile getirildi. Yörenin, ihale, arama ve işletme safhalarında 1634 ruhsata bölündüğüne dikkat çekilen raporda, "Bu yoğunlukta bir madencilik faaliyetinin yörenin tüm ekolojik, kültürel ve ekonomik yapısını büyük ölçüde tahrip edeceği açıktır" ifadelerine yer verildi.

İktidar ayrıca Çanakkale’yi JES şirketlerine de peşkeş çekmek istiyor. Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 33 adet jeotermal sahası ile 3 adet jeotermal kaynak işletme sahası olmak üzere, tam 36 yeni ihale yapıldı. 24 Temmuz tarihinde gerçekleşen ihalede sadece bir alana talip çıktı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği konunun takipçisi olduklarını ve dava açacaklarını duyurdu.