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Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde sabah saatlerinde Yeşilırmak'ta su yüzeyinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 09.12.2024 10:39
  • Giriş: 09.12.2024 10:39
  • Güncelleme: 09.12.2024 10:43
Kaynak: İHA
Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: İHA

Tokat’ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İddiaya göre, Turhal ilçesindeki Yeşilırmak’ta Kesikbaş Köprüsü altında su yüzeyindeki cansız bedeni gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis ve Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ırmağa girerek cesedi iple bağlayıp kıyıya çıkardı.

Şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, cesedin sürüklenerek bölgeye geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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