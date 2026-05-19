Yeşilırmak'ta taşkın riski: Turhal'da evler ve iş yerleri tahliye ediliyor

Yeşilırmak Nehri'nin taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde önlem alındı.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemdeki yoğun yağışlarla yüzde 98,5'e ulaştı.

Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma çalışması başlatıldı.

YEŞİLIRMAK KIYISINDA TAŞLARLA BENT OLUŞTURULDU

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri, taşkının yerleşim yerlerine ulaşmaması amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.

İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan yurttaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Uyarıların ardından bazı yurttaşlar, ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı.

Öte yandan bazı yurttaşların da evlerinin çevresini branda ile kapatarak taşkın riskine karşı önlem aldığı görüldü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."