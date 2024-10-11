Yeşilköy 50. Yıl Lisesi öğrencileri, kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti

Yeşilköy 50. Yıl Lisesi öğrencileri, İstanbul Fatih'te bulunan Edirnekapı surlarında Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil için protesto düzenledi.

Okulda bir araya gelen çok sayıda öğrenci, "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganını attı. "Kızını koruma oğlunu eğit", "Kadın cinayetlerine son" gibi yazıların yer aldığı dövizler taşıyan öğrenciler, yaşanan erkek şiddetine tepki gösterdi.

Öğrenciler ayrıca sınıflarına da cinayetlere tepki içeren poster ve dövizler astı.