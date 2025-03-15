Yeşilköy açıklarında karaya oturan konteyner gemisini kurtarma çalışmaları başladı

Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi kendi imkanlarıyla kurtulamayınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.

188 metre uzunluğundaki konteyner gemisi sabah saatlerinde Ahırkapı açıklarında iken karaya oturma şüphesi başgösterdi. Bunun üzerine bölgeye Kurtarma-9 römorkörü ile bir can kurtarma botu yönlendirildi.

Gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan gemi sonuç alamadı. Bunun üzerine de akşam saatlerinde kurtarma operasyonu başlatıldı.

Konuya ilişkin Uluştırma ve Altyapı bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli konteyner gemisine kendi imkânları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatılmıştır."