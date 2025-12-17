Giriş / Abone Ol
Yeşilköy'de cinayet: Otomobile kurşun yağdı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde bir otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

  • 17.12.2025 11:58
  • Giriş: 17.12.2025 11:58
  • Güncelleme: 17.12.2025 11:59
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti.

Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İncelemeler sürüyor.

