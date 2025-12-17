Yeşilköy'de cinayet: Otomobile kurşun yağdı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde bir otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Ünsal Bahçeci (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.
Kaynak: DHA
İncelemeler sürüyor.