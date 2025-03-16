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Yeşilköy’de karaya oturan kargo gemisi 13 saat sonra kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 10:48
  • Giriş: 16.03.2025 10:48
  • Güncelleme: 16.03.2025 10:48
Kaynak: İHA
Yeşilköy’de karaya oturan kargo gemisi 13 saat sonra kurtarıldı

Yeşilköy sahilinde öğle saatlerinde karaya oturan 188 metre boyundaki kargo gemisi MSC Rhiannon, 13 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı balık adamların yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; KEGM-3 hızlı tahlisiye botu refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörü tarafından oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

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