Yeşilliğimiz her şeyimiz Cengiz Holding’e vermeyiz

Haber Merkezi

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi hattında planladığı Alpagut Atalan Altın Madeni projesine karşı açılan davada bugün keşif yapılacak. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu çağrısıyla sokağa çıkan yaşam savunucuları, “Eskişehir maden çöplüğü olmayacak” dedi.

Dün Doktorlar Caddesi’nde bir araya gelen yurttaşlar, keşif alanına destek çağrısı yaptı. “Yeşilimiz her şeyimiz, Cengiz’e vermeyiz”, “Sermaye defol, bu topraklar bizim” yazılı dövizler taşıyan yaşam savunucularının yürüyüşü Yediler Parkı’nda son buldu.