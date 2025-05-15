Yeşilüzümlü yeşil kalsın

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi’nde Eti Elektrometalurji A.Ş. tarafından yapılması planlanan krom eleme tesisinin bilirkişi keşfi yapılacak. Proje ile on binden fazla ağacın kesileceği, geçimini arıcılık ile sağlayan halkın büyük zarar göreceği, ekolojik dengenin bozulacağı, yer altı ve yer üstü sularının zehirleneceği belirtildi. Bölge halkı ve yaşam savunucuları "Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletmeye geliyorlar. Yeşilüzümlü yeşil kalsın" diyerek bilirkişi keşfi öncesi bir kez daha mücadele çağrısı yaptı.

TARIM BİTECEK

Yeşilüzümlü Mahallesi’ndeki Avcı Kulübesi karşısına kurulmak istenen krom eleme tesisine karşı açılan davada, Danıştay’ın bozma kararı sonrası bugün saat 11.00’de ikinci bilirkişi keşfi yapılacak. Projeye ilişkin “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesine karşı mücadele yürüten Dağ Taş Aş Bizim Platformu, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği (FETDER) ve bölge sakinleri, keşif öncesi mahalledeki Avcı Kulübesi’nde bir araya gelme çağrısı yaptı. Mahkeme, ilk bilirkişi raporunu yetersiz bulmuş ve yeni bir heyetle ikinci bir keşif yapılmasına karar vermişti.

Bölge halkı "Eti Maden, Karagedik’teki krom tesisini Fethiye’nin en güzel havasına, suyuna, verimli topraklarına sahip Yeşilzümlü’ye taşımaya niyetlenmiş. Bununla da yetinmemiş, 2017’de Üzümlü’den, Göcek Gökçeovacık’a kadar tam 112 bin 390 dönüm alan için maden ruhsatı almış. Yeşilüzümlü havzası halkı olarak buna karşı çıkıyoruz. Yarın çok geç olmadan bu durdurulmalı" dedi.

Krom tesisi projesi kapsamında en az 10 bin ağacın kesileceği bilgisi ve tesisin Fethiye’nin içme suyu kaynaklarını riske atacağı endişesi yaşayan Dağ Taş Aş Bizim Platformu Üyesi, eğitimci-yazar Asuman Fazlıoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada "Şirket, kırma-eleme tesisini buraya taşımak istiyor. Beraberinde de 300 bin ton sarf malzemeyi aslında taşımak demek. Bunları yaparlarsa Üzümlü’deki bütün doğal varlıklar yok olacak. Hava kalitesi, hayvancılık, tarımsal faaliyetler ciddi zarar görecek. Bölgemizi yağmaya teslim etmeyeceğiz" dedi. Krom eleme tesisinin taşınmak istendiği noktada ciddi bir arıcılık faaliyeti olduğunu anımsatan Fazlıoğlu, şöyle devam etti: "Burada doğa katliam var. 10 binden fazla ağaç kesilecek. Bölgedeki maden alanı zaten buraya ciddi zarar vermiş. Bölge çöl gibi olmuş. Bütün ekolojik sistem bozmuş. Buranın çam balı ünlü. Bunlar ciddi zarar görecek. Proje su kaynaklarına da zarar. Hemen bu tesisin aşağısında 11-12 tane çeşme var. Bu maden oraya kurulduğunda o çeşmelerin hepsi kuruyacak, sularını kaybedecek. Yeşilüzümlü ve İncirköy bu projeden en çok etkilenecek mahalleler. Çok zengin çam ormanları var. Hepsi yok olacak. Bu güzellik yok edilmemeli. Böyle bir doğayı yok edecekler. Sömürge madenciliği ile ülkemizin talan edilmesine üzülüyoruz. Hiçbir şekilde bölgemizi yağma etmelerine izin vermeyeceğiz."

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PROJE DOSYASINDA NELER YER ALIYOR?

Projeye dair hazırlanan tanıtım dosyasında, tesisin orman vasfındaki arazide yapılacağı ve bölgede önemli ekolojik alanların bulunmadığı öne sürülüyor. Ancak aynı dosyada en az 10 bin ağacın kesileceği bilgisi de yer alıyor. Üstelik bölgede arıcılık yapan köylülerin geçim kaynağı olan Muğla gen arısı gibi unsurlar dosyada hiç yer almıyor. Ruhsat sahası Fethiye’nin 8’de 1’i büyüklüğünde.

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TARIM ALANLARI ATIK DEPOSU OLMASIN

Zonguldak Alaplı’da cüruf atığı oluşturduğu için daha önce yargı kararıyla durdurulan geri dönüşüm tesisinin yeniden faaliyete geçmesi üzerine açılan davanın keşif duruşması yarın saat 13.30’da yapılacak. Kdz. Ereğli-Alaplı Çevre Gönüllüleri, yaptığı açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı: "Kılıçlar Madencilik, Alaplı OSB’de kurduğu cüruf işleme tesislerinin ÇED kararına karşı Zonguldak İdare Mahkemesi’nde iptal davası açmıştı. Mahkeme, cüruf atıklarını TÜBİTAK’a analiz için göndermişti. Analiz sonuçlarında cüruf atıklarının tehlikeli atıklar olduğu kararına varılmıştı. Zonguldak Valiliği ve şirket dosyayı temizleyerek Danıştay’a taşımış, karar bozulmuştu. Zonguldak İdare Mahkemesi yeniden keşif kararı almıştı.

Mahkeme kararı ve kanunların arkasından dolanan Kılıçlar Madencilik ve ortakları Ege Doğa, Beyaz A.Ş. adında yeni bir şirket kurdu. Kılıçlar Madencilik, cüruf tesislerinin işletme sahasını ayrı bir tüzel kişilik olan Beyaz A.Ş.’ye devretti. Beyaz A.Ş. aynı saha için ÇED başvurusu yaptı. Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü "ÇED’e gerek yoktur" kararı verdi. Zonguldak Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mahkeme tarafından kapatılan bir alana yeniden başka bir adla ÇED oluru verdi. ÇED izinlerinin iptali için dava açıldı. Alaplı, Ereğli’de denizlerin, derelerin, tarım alanlarının, ormanların tehlikeli atık deposu olmasın diyen herkesi keşif duruşmasını izlemeye davet ediyoruz."