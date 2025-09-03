Yeşilyurt Belediyespor- Yeni Malatyaspor: 5-0
Recep BAĞDAT/MALATYA,(DHA)-
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR : Doğukan Kaya, Eren Şimşek, Kerem Kılıç, Mert Göze, Mücahit Çakır, Yunus Emre Aydemir, Mustafa Yılmaz, Cemal Kaya, İsmail Zobu, Muhammet Öztürk, Umut Taniş
YENİ MALATYASPOR : Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Muhammet Göktürk Gök, Talha Garip, Emir Ulusoy, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Ferhat Canlı, Enes Nas, Burak Yaz, Mehmet Taştan, Osman Katipoğlu
GOLLER: Dk.8 ve 45+2 Muhammet Öztürk, Dk.13 Mustafa Yılmaz, Dk. 53 Mert Göze, Dk.80 Berkay Emre Sarısu(Yeşilyurt Belediyespor)
Türkiye Kupası 1'inci turunda Yeşilyurt Belediyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor müsabakayı 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi. (DHA)
