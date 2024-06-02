Yeşilyurt’ta bir evde 7 kamyon çöp çıktı

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri, Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesindeki çöp evi temizleyerek dezenfekte etti.

Evden yedi kamyon çöp çıkartılırken, mahalle sakinleri evin içini ve çevresini temizleyen Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yeşilyurt İlçe sınırlarındaki Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesinde ikamet eden vatandaşların ihbarı üzerine hareket geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri, içerisinde yığılan çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelip, sağlık ve görüntü yönünden çevreyi tehdit eden çöp evin etrafında detaylı bir inceleme yapıp, temizlik için resmi prosedürleri yerine getirdi.

Biriktirilen çöplerden dolayı kötü kokuların yayıldığı ve haşerelerin sardığı eve giren Yeşilyurt Belediye personelleri, evin içinin yanı sıra bahçeye atılmış olan kullanılamayacak duruma gelmiş eşyalar ve kıyafetlerle birlikte katı atıkları toplayarak kamyonlara yüklediler.

Yedi kamyon çöpün çıkarıldığı ev baştan aşağıya temizlenerek dezenfekte edildi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler veren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli, yurttaşların sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.