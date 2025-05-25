‘Yeşim’in faili tutuklansın’

Manisa Demirci’de 14 Nisan 2023’te polis lojmanında komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait tabancayla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın ailesi 2 yılı aşkın süredir adalet arıyor. Akbaş’ın ölümüyle suçlanan ve tutuklu yargılanan Yıldız “şüpheden sanık yararlanır ilkesine dayanılarak” beraat etti.

Akbaş ailesinin avukatları, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Avukatlar dosyaya giren son uzman incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna dikkat çekerken aile de imza kampanyası başlattı. 26 Mart’ta Başşavcı’nın beraat kararının bozulmasını talep ettiğini duyuran aile “Hukuki bir karar bekliyoruz” sözleriyle kamuoyu desteği istedi.

İNTİHAR DEĞİL

Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici, “Temyiz aşamasında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na başvurduk. Uzman görüşünde Yeşim’in aslında ne bitişik ne de bitişiğe yakın atışın aksine uzak mesafeden bir atışla vurulduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla intihar ihtimali ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Bilici ayrıca Akbaş’ın avucunun içinde doku ve kan artıkları olduğunu vurgulayarak “Bir insanın silahı ateşlediği elinde avucunun içinde, silahın kabzasını da tuttuğundan ötürü kan ve doku artıklarına rastlanması bilimsel anlamda açıklanabilir bir şey değil. Yani Yeşim silahı tutmuş olamaz” dedi.

Doğan Can Yıldız

ADALET TECELLİ ETMELİ

Bilici, Yargıtay’ın çelişkileri dikkate alarak dosyada hukuki denetimini yapması ve eksik incelemeye dayalı beraat kararını bozmasını beklediklerinin altını çizdi. Bilici sözlerine şöyle devam etti: “Yeşim’in ölümüne dair hem fiziksel bulgular hem de adli tıp raporları, intiharı kesin bir şekilde dışlıyor. Bu, sadece Yeşim’in değil, benzer pek çok kadının adalet mücadelesini de etkileyen bir dava. Bizim hukuki beklentimiz çok net. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almalı ve adalet gecikmeden tecelli etmeli. Bu dava yalnızca Yeşim’in hayatını değil, hukuk sistemimizin kadın cinayetleri karşısındaki sınavını da temsil ediyor.”

DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Yeşim’in annesi Aysun Akbaş ise, “Talebimiz fail hakkında tutuklu yargılama kararı verilmesi. Beraat kararı bozulmalı. Bu kişinin şiddet geçmişi var, başkalarına da zarar verebilir” dedi.

Bir imza kampanyası ( change.org/YesiminFailiTutuklansin ) başlattıklarını belirten anne Akbaş, “Kamuoyu, muhalefet, siyasetçiler bu davanın arkasında dursun istiyoruz. Kamuoyu oluşmayınca adil kararlar çıkması zorlaşıyor. Bu dosyanın üzerine gidilmeli. Kızım için adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.