Yetenek sınavına giren görme engelli adaydan üniversiteye “eşitsizlik” iddiası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görme engelli Adil Ahmet Kavrama, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde yapılan özel yetenek sınavında braille yönteminin uygulanmadığını iddia etti.

Kavrama, diğer üniversitelerde uygulanan bu yöntemin söz konusu üniversitede uygulanmaması sebebiyle sınavı kaybettiğini söyledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Müzik Bölümü özel yetenek sınavına, 1 Eylül 2025 tarihinde katılan yüzde 90 görme engelli Adil Ahmet Kavrama, engelli raporu olduğunu, başvuru sırasında bunu sisteme yüklediğini ve aday listesinde engelli olarak göründüğünü ifade etti.

Sınava girenler arasında TYT puanı en yüksek olmasına rağmen, sınavın büyük bölümünü oluşturacak nota okuma ve solfej aşamalarında braille sisteminin sağlanmaması nedeniyle dezavantaj yaşadığını dile getiren Kavrama, “TYT’den 348 puan aldım ve bir yıldır konservatuvara hazırlanıyordum. Üniversiteyi arayarak braille nota olup olmayacağını sordum, olmayacağını söylediler. Sınavda İstiklal Marşı’nı okudum, ardından bana mürekkep baskı nota verildi. Bunları okuyamadığımı belirttim. Kamera kaydı vardı, söylediklerim kayıtlarda mevcut. Buna rağmen sınavda problem olmadığı söylenerek itirazım reddedildi” dedi.

“DİĞER ÜNİVERSİTELERDE BRAİLLE SAĞLANDI”

Aynı süreçte başka üniversitelerde sınava girdiğini belirten Kavrama, “Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde braille nota verildi. Konya Müzik Öğretmenliği’ni kazandım. İskenderun Teknik Üniversitesi’nde de sınava girdim ve Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Fagot Anabilim Dalı’nı birincilikle kazandım” diye konuştu.

“EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM”

Yaşadığı durumu ayrımcılık olarak değerlendiren Kavrama, “Sınavın yüzde 80’ine katılamadım. Kabul için en az 50 puan gerekiyordu, benim en fazla 20 puan almam mümkündü. Eşitsizliğin giderilmesini ve sınavın adil şekilde değerlendirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.