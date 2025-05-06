Yeter ki Medipol’ün işi görülsün ihalesi

Ortaokul yapılması şartıyla devlete bağışlanmasına rağmen önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol’ün kullandığı arsaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BirGün’ün arazi oyununu ortaya çıkarmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar planlarını iptal ettiği arsayı satacak. Araziyi Medipol'un alması bekleniyor.

Bir yurttaş Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki 640 metrekare büyüklüğündeki arazisini 1994'te “ortaokul alanı” olarak kullanılması şartıyla devlete bağışladı. Arsa yıllarca atıl bırakıldı ve 2017'ye kadar çivi dahi çakılmadı. 2017'de arazi hemen yanındaki eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Özel Medipol Hastanesi tarafından “otopark” olarak kullanılmaya başlandı.

MEB YALAN SÖYLEDİ

Araziyi devlete bağışlayan yurttaşın varisi Emre Özipek, bağış şartına uygun olarak kullanılmayan arazinin iadesi için hukuk mücadelesi başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı.

SÜREÇ SONUÇLANMIYOR

Dava çok önemli bir aşamaya gelmişken birden mahkemenin hâkimi değişti. Yeni atanan hâkim 2021’de “zamanaşımını” gerekçe göstererek davaya ilişkin “ret kararı” verdi. Arsanın varisi Özipek kararı istinafa taşıdı. Mahkeme, ret kararını kaldırarak dosyayı davanın yeniden görülmesi için 2023’ün son günlerinde ilk mahkemeye gönderdi. Tüm bunlar yaşanırken arsa 2019’da Medipol’ün kurucu vakfı olan Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na kiralandı. Ayrıca, arsanın varisi Özipek, “Görevini kötüye kullandığı ve usulsüzlüklere göz yumduğu” gerekçesiyle dönemin AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile belediye yöneticileri hakkında da şikâyette bulundu. Ancak dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020’de şikâyetin işleme konulmamasına karar verdi.

İBB İPTAL ETTİRDİ

Bu süreçte Medipol Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanındaki 4 bin 164 metrekarelik bu arazinin imar planları değiştirildi ve “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürüldü. Hatta imar planı raporunda, plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı da açıkça belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plan değişikliğini yargıya taşıdı ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Medipol’ün kullanmaya devam ettiği bu araziyle ilgili “sorunu” kökten çözmek için dikkati çeken bir adım attı. Yarın Üsküdar Bulgurlu’daki bu arazi 95 milyon TL bedel ile satışa çıkarılacak. Üstelik imar planlarının iptal edilmesine rağmen satış ilanında arazinin plan notu için “Yükseköğretim tesisi alanı” notunun düşüldüğü de görüldü. İddialara göre, araziyi Medipol alacak.