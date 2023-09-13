Yeterli öğrenci olmasına rağmen köy okulu yine açılmadı: "Öğrenci varken zorla okul kapatılıyor"

Niğde'de Ulukışla Eminlik Köyü'nde ise köylüler yönetmelik gereği gerekli öğrenci sayısına ulaşmalarına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu açmadı. CHP'li Ömer Fethi Gürer, "Öğrenci varken zorla okul kapatılıyor. Milli Eğitim yeterli öğrenci varken neden okulu kapatıyor?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de Ulukışla Eminlik Köyü'nde ise köylüler yönetmelik gereği gerekli öğrenci sayısına ulaşmalarına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu açmayarak müfettiş incelemesi sonrası karar verileceği belirttiğini ve bunun tam bir skandal olduğunu ifade etti.

Gürer, "Bu okulun acı bir anısı var. Köyden çıkıp okumak için kış günü yaya okul yoluna çıkan iki öğrenci yolda donarak öldüler. 1967 yılında ODTÜ Mimarlık 2. sınıf öğrencileri inşa ettiği bu okulda eğitim başladı ve okul o günden bugüne eğitim veriyordu. Okula 1994 yılında şehidimiz olan Yıldıray Kılınç adı verildi. Köylüler okul kapanmaması için yürüyüş mesafesi komşu köylerle konuşup öğrenci sayısını tamamladılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köylülerin yönetmenliğe uygun sayıda öğrenci sayısına rağmen müfettiş göndereceklerini belirterek, okulun açılmasını sürece yayarak kapatılmaya çalışılmasını anlaşılır bir durum olmadığını ifade etti. Köy halkı ve öğrencilerle konuştum. Çok üzgünler. Okullarının kapanmamasını istiyorlar. Öğrenci varken zorla okul kapatılıyor. Milli Eğitim yeterli öğrenci varken neden okulu kapatıyor?" dedi.

9 OKUL ARTIK KAPALI

"Çok sayıda köy ilkokulumuz kapanmıştı" diyen Gürer, şöyle devam etti:

"Yönetmelik gerekçesi ile öğrenci sayısı azaldı gerekçesi ile Niğde Merkez Pınarcık Köyü Mustafa Şahin Ortaokulu, Koyunlu Köyü Namık Kemal Ortaokulu, Himmetli Köyü Ortaokulu, Çamardı İlçesi Eynelli Köyü Ortaokulu, Çiftlik İlçesi Çınarlı Ortaokulu, Ulukışla İlçesi Darboğaz Köyü, Ümit Yaşar Ulupınar Ortaokulu, Eminlik Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, Yeniyıldızköyü Ortaokulu öğrenciler okulları ile buluşamadılar ve taşımalı eğitime yönlendirildiler. Taşımalı eğitim, öğrencileri okuldan soğutuyor, köy göçlerini artırıyor, öğretmen-veli ilişkilerini koparıyor ve kız öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasına neden oluyor. Köy okulları mutlaka açık tutulmalı. Köylüler öğrenci sayısını tamamladığı halde okul kapatılıyor."

ÖĞRENCİLER ÜZGÜN

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise, “Niğde Valisi birkaç gün önce velilerle Ulukışla'da görüştü. Vali Bey’de okulun açılmasından yana olduğunu söylemiş. İlçe Milli Eğitim Müdürü ise okulun kapatılmasının müfettiş kararı ile olduğunu belirterek müfettişi beklediklerini belirtmiş. Okul açıldı, ancak müfettiş hala gelmedi. Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci sayısının 30 kişinin altında olduğunu iddia ederek köy okulunu kapattı. Ancak görüşmeler sonucunda veliler, 30 öğrenciyi tamamladılar. Ancak veliler, "Okulumuzu açmıyorlar, biz öğrencimizi başka okullara yazdırmak istediğimizde sistem bizi Ulukışla’da bulunan İmam Hatip Ortaokulu'na yönlendiriyor" dediler. Yani velinin köyde ikamet etmesi durumunda öğrenciyi başka bir okula gönderme şansının olmadığını belirttiler. Hatta bazı veliler, kendilerini yetkili bir kişi tarafından arandıklarını ve çocuklarını İmam Hatip Okulu'na kaydettikleri takdirde servis hizmeti alabileceklerini, farklı bir okula giderlerse servisin olmayacağını söylediklerini ifade ettiler. Veliler çaresiz durumda ve ne yapacaklarını bilmiyorlar" diye konuştu.

"Köy halkı, okulun yeterli öğrenci sayısına ulaştığı halde zorla kapatılmasını kabul etmiyor ve köydeki öğrenci sayısını yönetmelik kurallarına uygun hale getirdiklerini belirtiyorlar" diyen Toker, şunları kaydetti:

"Vali ile görüştüler ve okulun açık kalmasını istediler. Vali olumlu yanıt verdi, ancak okul hala kapalı. Okulumuz açılmaması için Milli Eğitim’in dayatmasını anlayamıyoruz. Okul açıldı. İnceleme bitmedi. Çocuklarımız ilçe merkezinde okullara yönlendiriliyor. Okullar açıldı. Bizim okul açılmadı. Çocuklarımız çok üzgün. Yönetmeliğin belirttiği en az 30 öğrenci zorunluluğunu Eminlik köyü olarak sağladık. Okulun neden kapandığı anlayamıyoruz” dediler."