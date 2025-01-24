Yetersiz destekleme tarımı tehdit ediyor

Haber Merkezi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, gübre fiyatlarının tarımsal üretim üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, “Gübre fiyatları yükseliyor. Gübre olmadan verimli tarım yapmak neredeyse imkânsızdır” dedi.

Adem, şunları kaydetti:

“Son bir ayda gübre fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekici. Bir ay önce bin 245 TL olan DAP gübresinin çuval fiyatı bugün bin 325 TL’ye ulaştı. Gübresiz yapılan ekimler rekolte kaybına neden olacak. Bu durum, sadece çiftçiyi değil, tüm gıda zincirini etkiliyor. Toprağın dengesinin bozulması, uzun vadede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eder. Bu da ithalata bağımlılığı artırır. Yani gübre krizini çözemezsek, ekonomideki döngüsel krizleri de çözmek mümkün olmayacak. Ne yazık ki bu krizin temelinde yanlış tarım politikaları yatıyor. İktidarın gübre destekleme politikalarındaki yetersizlik, çiftçiyi yalnız bıraktı. Gübrede KDV’nin sıfırlanması, sübvansiyonların artırılması ve üreticilere doğrudan destek verilmesi gerek. Ayrıca, yerli gübre üretimini teşvik eden politikalar geliştirilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmelidir."