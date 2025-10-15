‘Yetersiz’ kaynak kendilerine aktı

İktidarın “yeni siyasal kadrolaşma aracı” olarak yorumlanan Milli Eğitim Akademisi ısrarı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Milli Eğitim Akademisi Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin inşası için yaptığı harcama birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Ülkede 100 bini aşan öğretmen açığı, 6 Şubat depremlerinden bu yana güçlendirme bekleyen onlarca okul ve “bütçe yok” denilerek öğrencilere verilmeyen bir öğün ücretsiz yemek talebi bulunurken Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan merkezin maliyeti dikkat çekti. Ocak 2025’te yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile getirilen ve eğitim fakültelerini bypass edecek olan Akademi’nin 122 odalı ilk binası 189 milyon TL’ye mal edildi.

3 BİN 600 ÖĞRETMEN ATANABİLİRDİ

Temmuz 2025 zammıyla birlikte ortalama net bir öğretmen maaşı 52 bin TL ila 53 bin TL oldu. Buna göre Bakanlığın akademinin inşası için harcadığı 189 milyon TL ile 3 bin 600 öğretmen ataması yapılabilirdi.

Ancak bu meblağ ile Bakanlığın yapabilecekleri bununla da sınırlı değil. 6 Şubat depremlerinde hasar gören birçok okulun aradan geçen 32 aya karşın güçlendirme çalışmaları tamamlanmazken öğrenciler ya konteyner okullarda ya da başka okul binalarında ikili eğitim görüyor. Nisan 2025 fiyatlarına göre ortalama bir bina güçlendirme çalışması için metrekare başı fiyatlar 2 bin TL ila 5 bin TL arasında değişiyor. Buna göre 189 milyon TL ile toplamda orta veya hafif hasarlı olan ortalama 12 okulun güçlendirme çalışması yapılabilirdi.

Ayrıca ülke genelinde okul inşaatlarının metrekare maliyetleri, 2025 yılı için yaklaşık 10 bin TL ila 20 bin TL arasında değişiyor. Buna göre bu meblağ ile Bakanlık ortalama teçhizata sahip yaklaşık 5 okul inşa edebilirdi.

ÜCRETSİZ YEMEK SAĞLANABİLİRDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir öğün ücretsiz yemek talebini gündemine almazken eylül ayında okul kantinlerine yapılan yüzde 20 ila yüzde 25 oranındaki zamla bir öğrencinin haftalığı en az 250 TL oldu. Eğer Bakanlık bazı kantinlerde verilen 190 TL’lik tabldot yemeği öğrencilere bir öğün ücretsiz verseydi 198 milyon TL ile 1 milyon öğrenciye hafta bir kez, 200 bin öğrenciye bir hafta, 50 bin öğrenciye bir ay ve yaklaşık 25 bin öğrenciye haftada 1 olmak üzere bir yıl boyunca ücretsiz yemek sağlayabilirdi.