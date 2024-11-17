Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yetersiz uyku demans riskini artırıyor

Yapılan çalışmalar, yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu gösteriyor.

Sağlık
  • 17.11.2024 14:50
  • Giriş: 17.11.2024 14:50
  • Güncelleme: 17.11.2024 14:52
Kaynak: DHA
Yetersiz uyku demans riskini artırıyor
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Columbia Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ülkedeki 65 yaş üstü her on kişiden biri demansla mücadele ediyor.

Yeni bir araştırma, günde 8 saatten az uyumanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma ise yetersiz uyku ile demans riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürüyor.

YETİŞKİNLER EN AZ 7 SAAT UYUMALI

Günde en az 6 ila 8 saat uyuyan bireylere göre, 5 saatten az uyuyanlarda demans görülme riskinin iki kat arttığı belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yetişkinlerin her gün en az 7 saat uyumasını tavsiye ederken, uyku sağlığının korunmasının ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığı korumak adına kritik olduğu vurgulanıyor.

BirGün'e Abone Ol