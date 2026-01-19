Yetersiz zam, artan masraflar: Kuryelerin iş bırakma eylemi 2'inci gününde

Ebru ÇELİK

Yemeksepeti kuryeleri, artan yaşam maliyetleri ve yetersiz ücret zamlarına karşı dün başlattıkları iş bırakma eylemlerine bugün kar kış demeden kaldıkları yerden devam ediyor.

Yemeksepeti’nin açıkladığı yüzde 32’lik zammın bir algı operasyonu olduğunu, kuryelerin cebine yansıyan rakamın yüzde 15’e dahi ulaşmadığını aktaran emekçiler ülke genelinde “İşleyiş gereği paket atamıyoruz” diyerek kontak kapattı. Emekçilerin bir kısmı kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamazken Adana, Mersin, Tekirdağ’da emekçiler taleplerini meydanlara taşıdı.

Yaz kış demeden güvencesiz, zor koşullarda çalışan emekçiler, güçlerinin hızla eridiğini, yakıt, bakım ve ekipman giderleri karşısında çalışamaz hale geldiklerini belirterek talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

NET KAZANÇ 2025’İN GERİSİNDE

Yeni yılın başlamasıyla birlikte kuryelerin paket başı, kilometre başı ve haftalık bonus ücretlerine zam geldi. Kuryelerin bir bölümü yapılan artışın gerçeği yansıtmadığını belirterek 2025 yılındaki kazançlarıyla aynı geliri elde ettiklerini belirterek üç günlük iş bırakma kararı aldı.

Motokurye İşçileri Derneği’nin ve Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası'nın ülkenin birçok noktasında yaptığı ortak açıklamada, “Gerçek Artış: Bu iki rakam arasındaki fark yaklaşık %24,6'dır. Ancak görsellerde "saatte ortalama yüzde 32 artış" ibaresi kullanılarak kuryelerin algısıyla oynanmaktadır. Yüzde 24'lük bir artış, 2026 yılı beklenen enflasyon ve artan işletme giderleri (yakıt, lastik, servis, ekipman) karşısında kuryeyi daha da yoksullaştırmak demektir” denildi.

Açıklamanın devamında, yapılan zammın gerçek ile bağlantısı olmadığını söyleyen emekçiler, şu ifadeleri kullandı: “200 Paket Baremi: 2025'te 4 bin 000 TL olan bonus, 2026'da 5 bin 250 TL'ye çıkarılmış. Artış yüzde 31 olsa da, bu rakam ancak kurye canını dişine takıp haftalık 200 paketi bulursa geçerli.

400+ Paket Baremi: 13 bin 200 TL'lik en üst bonus, bir kuryenin haftalık 400 paket (günde ortalama 57 paket) atmasını gerektiriyor. Bu, trafik güvenliğini hiçe sayan, kuryeleri "yollarda ölüme davetiye çıkaran" bir hız baskısıdır.

2025'te 3,70 TL olan mesafe ücreti, bu zamlarla bile günümüz Türkiye'sindeki parça başı bakım ve akaryakıt zamlarının çok altında kalmaktadır. Motosikletin amortisman gideri, kuryenin kendi cebinden ödediği Bağ-Kur ve vergi yükü hesaplandığında, bu artışın zam değil indirim olduğu anlaşılıyor.

Rakamlar "binlerce lira" olarak gösterilerek kamuoyunda kuryelerin çok kazandığı imajı yaratılmak istenmektedir. Ancak gerçek şudur "2026 yılı için sunulan bu tablo, bir iyileştirme değil artan hayat pahalılığı karşısında kuryeyi trafikte daha hızlı olmaya zorlayan bir 'performans kıskacıdır'. Kuryenin eline geçen net kazanç, 2025 alım gücünün gerisinde kalmıştır."

Bonusların alt baremleri kuryeyi korumadığını aksine en üst baremlere ulaşmak için insanlık dışı bir çalışma temposu dayattığını belirten açıklamada, “Şirketlerin sunduğu "brüt" rakamlar, kuryenin kendi motosikletiyle yaptığı harcamaları (lastik, yağ, yakıt, vergi) görmezden geliyor. Haftalık 300-400 paket hedefleri, kuryeleri kaza riskine en çok iten unsurdur” ifadeleri yer aldı.

"MOTOKURYE EMEKÇİLERİ SAHİPSİZ DEĞİL"

TEHİS Sendikası’nın yaptığı ortak açıklamada ise Yemeksepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda A.Ş. Yönetimine, çağrı yapıldı. Açıklamada, “Bu yazı, Motorlu Kurye İşçileri Derneği olarak, bünyenizde çalışan binlerce motokuryenin yükselen sesi ve ortak kararlılığı doğrultusunda kaleme alınmıştır. Şirketiniz tarafından 2026 yılı için açıklanan zam tablosu, şeffaflıktan uzak, gerçeklikten kopuk ve kuryelerin emeğini yok sayan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Kapalı kapılar ardında, çalışan temsilcilerine danışılmadan ilan edilen bu ‘ücret dayatması’, sahada gece gündüz demeden çalışan meslektaşlarımız arasında çok ciddi bir infiale ve güven kaybına yol açmıştır” denilerek ücretlerde şeffaflık çağrısı yapıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Enflasyonun ve hayat pahalılığının altında kalan bu rakamlar, kuryelerin geçim derdine çözüm sunmak bir yana, mevcut şartları daha da ağırlaştırmaktadır. Yan hakların iyileştirilmemesi ve çalışma koşullarındaki adaletsizlikler, kuryelerin sabrını tükenme noktasına getirmiştir. Yemeksepeti kuryeleri sahipsiz değildir. Motorlu Kurye İşçileri Derneği olarak, üyelerimizin ve tüm kuryelerin gasp edilen haklarının, iyileştirilmeyen çalışma şartlarının takipçisiyiz. Kuryelerin taleplerini doğrudan iletmek, yapılan bu yanlıştan dönülmesini sağlamak ve çözüm yollarını masaya yatırmak adına tarafınızdan ivedilikle bir görüşme randevusu talep ediyoruz. Resmi yanıtınızı ve görüşme tarihi teklifinizi acilen bekliyoruz." "Bu kazançla çalışmıyoruz, bu şartları kabul etmiyoruz" diyen motokurye emekçileri, taleplerini ülke genelinde şu şekilde sıraladı:

Paket başı ücretlerin şeffaf ve sabit hale getirilmesi,

Bonus sistemlerinin ulaşılabilir ve adil olması,

Mesafe ücretlerinin gerçek maliyetlere göre yeniden düzenlenmesi,

Olumsuz hava koşullarında ücretli izin ve iş güvenliği önlemleri,

Kurye temsilcilerinin sürece doğrudan dâhil edilmesi.

Motokuryye İşçileri Derneği ve TEHİS’in yaptığı ortak açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: ”Bu bir tehdit, kapris değil uyarıdır, hayat meselesidir. Motorlu kurye işçileri talepleri karşılanana kadar birlikte hareket etmeye, gerekirse motorların kontağını kapatmaya hazırdır. Unutulmasın ki! Bu sistem kuryeler çalışmadan dönmez.”

2025 ila 2026 arasında ki kazanç tablosunun karşılaştırılmış hali:

Paket 2025 2026 Artış

160–179 2.000 TL 2.250 TL +250

180–199 2.500 TL 2.850 TL +350

200–219 4.000 TL 5.250 TL +1.250

220–259 5.000 TL 6.570 TL +1.570

300–339 7.000 TL Yok —

340–379 8.000 TL Yok —

380–419 9.000 TL Yok —

420+ 10.000 TL Yok —

400+ — 13.200 TL Yeni